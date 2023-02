Drogerie Ziko z usługą makijażu dla klientek. Koszt 49 zł

Specjalistki ds. dermokosmetyków, a jednocześnie wizażystki nie tylko wykonują make-up, ale również dobierają odpowiednie produkty pod makijaż i doradzają w kwestiach pielęgnacji cery np. poprawnego demakijażu. Na klientki czekają także kosmetyczne upominki. Usługa jest dostępna w wybranych drogeriach na terenie Polski. Trwa około 45 minut, a jej koszt to 49 złotych.

Do make-upu wybrano produkty od paryskiej marki dermokosmetyków Embryolisse oraz polskiej marki naturalnych kosmetyków mineralnych Annabelle Minerals. W asortymencie znajdują się korektory, podkłady, kremy koloryzujące, pudry, bronzery, tusze do rzęs, a także pomadki i balsamy do ust.

Na razie usługa jest dostępna w 5 miastach Polski w wybranych drogeriach: Kraków (ul. Królewska 47), Warszawa (ul. Belgradzka 22 i Świętokrzyska 9), Wrocław (pl. Legionów 13) oraz Żywiec (ul. Zielona 3).

Na usługę makijażu dziennego można się zapisać online przez aplikację Booksy lub bezpośrednio w jednej z 5-ciu drogerii stacjonarnych.

Dla pierwszych 30 osób, które dokonają jednorazowego zakupu w wybranej z wyżej wymienionych drogerii za minimum 200 zł – makijaż dzienny zostanie wykonany gratis. Zapisu na bezpłatny makijaż należy dokonać wówczas osobiście po odebraniu voucheru w drogerii, który uprawnia do skorzystania z usługi lub telefonicznie, dzwoniąc na numer drogerii. Akcja obowiązuje do wyczerpania limitów miejsc.