Drogie wyjazdy na Wszystkich Świętych. Drogie znicze, posiłki i ....paliwo

Inflacja i wszechobecna drożyzna to problemy, które nie zniknęły z okazji Wszystkich Świętych. Znacznie wzrosły ceny m.in. zniczy i kwiatów. Dla tych, którzy na groby bliskich muszą dojechać z daleka, druzgocące mogą być również koszty paliwa.

Donald Tusk o wydatkach na Wszystkich Świętych

Temat poruszył w ostatni wtorek lider PO Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. - Skromniutka wiązanka chryzantem u pani Beaty, a to nie jest jej wina, kosztuje 40 zł, duży znicz 62 zł. Ropa jest po ponad 8 zł. Jak sobie policzyłem, to taka podróż na groby z Gdańska do Kielc to koszt tysiąca złotych - mówił Tusk.

Całość na bnakier.pl