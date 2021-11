Drożyzna to problem, który powinien spędzać rządzącym sen z powiek

Jak podaje money.pl, Jakub Bierzyński, socjolog, strateg polityczny, który w przeszłości doradzał Nowoczesnej oraz Robertowi Biedroniowi, zasugerował na Twitterze, że ceny alkoholu przyczynią się do spadku popularności Prawa i Sprawiedliwości w społeczeństwie bardziej niż sytuacja migrantów koczujących w lasach przy granicy z Białorusią.

Czy podwyżki cen energii, żywności są groźne dla rządzących?

Money.pl zapytało o to politologów Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab. Rafał Chwedoruk jest zdania, że ewentualne podwyżki cen alkoholu i wyrobów tytoniowych nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o preferencje polityczne Polaków.



- Mogę sobie wyobrazić, że gdyby podwyżka podatku łączyła się z dalszą ogólną podwyżką kosztów życia i to w sytuacji, gdy płace i emerytury nie nadążałyby za tempem rosnących kosztów, to być może wyższe podatki mogłyby stać się jakimś punktem odniesienia. Natomiast moim zdaniem żyjemy już trochę w innych czasach i innym społeczeństwie. Podwyżki chociażby energii elektrycznej będą dużo groźniejsze dla rządu, aniżeli podwyżki cen alkoholu same w sobie. A już podwyżki cen tytoniu dziś kompletnie nie mają znaczenia. Miny o dużej sile rażenia dotyczą banalnych kosztów życia codziennego - tłumaczy Rafał Chwedoruk.

Całość na money.pl