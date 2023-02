Drożyzna w sklepach odbije się na zdrowiu Polaków

Zdecydowana większość Polaków traktuje zdrowe odżywianie jako ważny aspekt codziennego funkcjonowania. Wiemy czym jest dla nas zdrowe odżywianie, znamy zasady jego stosowania, ale w codziennym życiu napotykamy wiele barier, które nas zniechęcają.

Firma Inquiry po raz kolejny zrealizowała projekt badawczy dotyczący zdrowego odżywiania Polaków. Z badania dowiadujemy się, że dla 80% z nas zdrowe odżywianie stanowi ważny lub bardzo ważny aspekt życia, przede wszystkim z uwagi na chęć zachowania zdrowia (54%).

Jakiego rodzaju działania rozumiemy jako zdrowe odżywianie? Przede wszystkim wskazywano spożywanie warzyw i owoców (44%) oraz picie dużej ilości płynów (38%). Dla niemal 40% dorosłych Polaków to także ograniczanie spożywania cukru oraz żywności przetworzonej.

Codzienna praktyka jest zgodna z postrzeganiem zdrowego odżywiania. Przede wszystkim właśnie jemy warzywa i owoce (38%), pijemy duże ilości płynów, a co trzeci dorosły Polak ogranicza spożycie cukru. W mniejszej skali stosujemy również szereg innych zachowań skierowanych na zdrowsze odżywianie. Co piąty dorosły Polak zwraca uwagę na to, aby mieć urozmaiconą dietę, a także ograniczać spożycie soli czy też kawy i alkoholu. Dodatkowo, część z nas stara się spożywać odpowiedniej wielkości porcje oraz spożywać posiłki bez pośpiechu.

Dbanie o to, aby zdrowo się odżywiać stanowi wyzwanie dla niemal 40% z nas, ale jednocześnie co czwarty z nas nie widzi w tym większego problemu.

Zdrowie zakupy a ceny zaporowe ceny w sklepach

Trudności, jakie napotykamy w związku z dbaniem o zdrowe odżywianie to przede wszystkim kwestie finansowe. Okazuje się, że dla ponad połowy Polaków barierą dla zdrowszego jedzenia są wysokie ceny zdrowszych i wyższej jakości produktów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, nie dziwi wzrost w tym zakresie. Okazuje się, że nawyki żywieniowe co trzeciego Polaka uległy pogorszeniu ze względu na sytuację finansową.

Wśród wskazywanych barier znajdujemy też walkę z wszechobecnymi pokusami (33%), ale także fakt, że zdrowe produkty po prostu mniej nam smakują. Na drodze stoi nam również trudność ze zmianą nawyków żywieniowych (22%) czy zwyczajnie brak czasu.

Aby zdrowiej się odżywiać, musimy poszerzać naszą wiedzę na ten temat i dowiadywać się o tym w jaki sposób stosować lepszą dietę. Skąd zatem najczęściej czerpiemy takie informacje? Internet, a konkretnie strony internetowe poświęcone zdrowemu odżywianiu oraz social media to źródło oczywiste i jedne z najczęstszych (wliczając kanały na YouTube, Instagram czy Facebook). Co piąty z nas czerpie tego rodzaju informacje także od rodziny oraz znajomych, ale co ciekawe, również od lekarzy i dietetyków (21%).

To właśnie oni są dla nas znacząco częściej autorytetami w tej dziedzinie niż szereg influencerów czy znanych postaci, które zajmują się zdrowym odżywianiem. W rezultacie 28% z nas ufa w tej kwestii przede wszystkim dietetykom i lekarzom, a także instytucjom w tym wyspecjalizowanym. Niewielki odsetek Polaków za autorytet uznaje osoby takie jak Anna Lewandowska czy Ewa Chodakowska (po 8%), choć są one dobrze znane.

Polacy na ogół wiedzą, na czym polega zdrowe odżywianie i chcieliby stosować te zasady na co dzień. Niemniej, o ile walka z pokusami czy nawykami żywieniowym jest do wygrania, to z rosnącymi cenami zdrowej żywności walczyć będzie znacznie trudniej. Wysokie ceny wpływają obecnie na niemal każdy aspekt naszego życia - okazuje się, że na jakość odżywiania również. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry