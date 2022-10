Druga część książki z przygodami Bystrzaków już w sklepach Biedronki

Podobnie jak w latach ubiegłych, akcji lojalnościowej towarzyszy książka – autorstwa Pauliny Płatkowskiej. Do sklepów właśnie trafiła druga część przygód bohaterów akcji lojalnościowej Biedronki „Gang Bystrzaków. Razem można więcej”. Podobnie jak w pierwszej części pt. „Oszczędzanie to nasza misja” Pies Dżi-Pi-Es, Świnka Skarbonita i Jabłko Newton oddają się zabawie, którą nieustannie próbuje im utrudniać zielony, niesympatyczny stwór – Paskudna Inflacja. Jednak dzięki swojej koleżance Biedronce Bystrzakom udaje się znaleźć wyjście z każdej opresji, bo działają zespołowo i razem mogą więcej. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek.

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Bystrzaki uczą oszczędzania

W tym tygodniu w ramach Misji Tygodniowej pod hasłem „Kup taniej o wartość inflacji” największe oszczędności przyniesie zakup m.in. oleju rzepakowego Kujawski, 2 l w cenie 19,90 zł (oszczędność 5,58 zł) lub kiełbasy śląskiej Morliny, duża paczka, w cenie 1,09 zł za 100 g (oszczędność 0,90 zł za 100 g).

Do 29.10 w sieci Biedronka w dalszym ciągu obowiązują specjalne promocje na owoce i warzywa. Jeśli danego dnia klienci kupią jakiekolwiek świeże owoce lub warzywa z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, odbiorą 1 dodatkową naklejkę. Dodatkowo klienci, którzy kupią świeże owoce i warzywa za min. 20 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, będą mogli odebrać voucher o wartości 10 zł do wykorzystania na kolejne zakupy owoców lub warzyw w ciągu dwóch dni handlowych za min. 20 zł oraz 1 dodatkową naklejkę Gangu Bystrzaków.

Dodatkowo za zakupy zrealizowane z Kartą Moja Biedronka do końca trwania akcji o wartości min. 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) klienci otrzymają 1 zł oszczędności do Wirtualnego Portfela.Do 19 listopada obowiązują też specjalne mechanizmy promocyjne dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka. Za każde wydane 99 zł z kartą MB klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę. Natomiast jeśli w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki.