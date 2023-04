Druga edycja rodzinnego biegania ze SPAR - już 3 czerwca w Poznaniu

W tym roku zwiększono liczbę miejsc dla zawodników na każdym dystansie. Na 5 km dla biegaczy przewidziano 400 miejsc, na biegi dla dzieci na dystansie 200 m, 600 m lub 800 m (w zależności od wieku dziecka) łącznie 200 miejsc. Z kolei na nowy element – marsz na 2,5 km – przygotowano 200 miejsc.

- Po zeszłorocznym sukcesie Rodzinnego Biegania i jego bardzo pozytywnym odbiorze przez uczestników organizujemy drugą edycję. Już 3 czerwca spotykamy się ponownie w Poznaniu. W tegorocznej edycji poza biegiem na 5 km i biegami dla dzieci, odbędzie się marsz na 2,5 km. Zdecydowaliśmy się na marsz, ponieważ zależy nam bardzo, aby nawet osoby, które nie biegają, a są aktywne i chcą aktywnie uczestniczyć w naszej imprezie, również mogły być częścią Rodzinnego Biegania – mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Sieć SPAR szuka kolejnych lokalizacji

Sieć SPAR rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji zarówno dla wielkopowierzchniowych supermarketów EUROSPAR, jak i mniejszych sklepów SPAR czy SPAR Express. Klientom swoich sklepów oferuje produkty dostosowane do ich potrzeb w korzystnych cenach.

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już ponad 600 indeksów, a w planach jest zwiększenie asortymentu do 1000 pozycji. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny.

Ponadto produkty SPAR odpowiadają na potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego SPAR wprowadził w ubiegłym roku nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Linia ta już zyskała uznanie konsumentów, czego wyrazem jest wyróżnienie jej w prestiżowym plebiscycie.

SPAR uruchamia nową akcją lojalnościową

Sieć SPAR została także nagrodzona w plebiscycie Business Idea 2023 w kategorii „Polecany Koncept Biznesowy". Nagrodę wręczono podczas Targów Business Idea Kraków, które są co roku okazją do wymiany doświadczeń i spotkań biznesowych dla kilku tysięcy przedstawicieli biznesu.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów Sieć SPAR uruchomiła nową akcją lojalnościową, w której klienci zbierają znaczki za swoje zakupy, a następnie wymieniają je na oryginalne produkty marki vivo z rabatem aż do 81%. Tym razem w ofercie klienci znajdą wysokiej jakości garnki i patelnie vivo od Villeroy&Boch. W akcji biorą udział sklepy EUROSPAR, SPAR oraz wybrane SPAR Mini.

Akcja potrwa do 27.05 – wydawanie znaczków, a do 10.06 będzie można kupić produkty z rabatem. Linia produktów została opracowana z myślą o osobach, które cenią sobie zdrowy styl życia. Patelnie pokryte są nieprzywierającą powłoką Teflon Select – co pozwala na zdrowsze, niskotłuszczowe smażenie. Wszystkie produkty spełniają najwyższe standardy jakości i nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.