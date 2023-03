Druga faza Galerii EMKA otwarta

We wrześniu 2020 roku, dzięki pomocy i wsparciu prezydenta miasta Piotra Jedlińskiego, a także Rady Miasta, Galeria Emka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, którą ze względu na pandemię przesunięto na 2021 rok. Pierwsze prace pod budowę M EMKI rozpoczęto w październiku 2021 roku, a 8 marca br. nastąpi oficjalne otwarcie. Głównym wykonawcą została firma MIRBUD S.A

Nowa część galerii to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni blisko 10.000 mkw., który połączony został z centrum korytarzem ułatwiającym przejście do strefy restauracyjnej w starej części EMKI. Cały kompleks to obecnie ponad 70 salonów polskich i zagranicznych marek, kino Helios, siłownia Just Gym, a także 850 miejsc parkingowych.

Jednocześnie z otwarciem parku handlowego, galeria przejdzie rebranding, a całość będzie teraz funkcjonować z nowym logo M EMKA.