Drugi dzień EEC 2022. Debaty o handlu i e-commerce

Europejski Kongres Gospodarczy odpowie na aktualnie najważniejsze pytania

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres jest okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Handel i e-commerce na EEC

Wśród tematów 150 sesji znalazły się m.in. tematy dotyczące: ESG, zrównoważonych zakupów, inteligentnego e-commerce czy przyszłości handlu, w tym Metaversum.

Nie zabraknie także odniesień do aktualnej sytuacji rynkowej. Sektor spożywczy i handlowy mierzą się z olbrzymim wzrostem kosztów energii, pracy i opakowań, a rosyjska agresja na Ukrainę dodatkowo podnosi ceny wielu surowców. Z drugiej strony ponad dwa mln uchodźców z Ukrainy, które napłynęły do Polski mogą być szansą dla tych segmentów: zarówno jako nowi konsumenci, jak również pracownicy.

Jak budować zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony, czyli Inteligentny e-commerce odpowiedzą: Szymon Bujalski, członek zarządu, dyrektor e-commerce, Modivo SA; Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Banku, mBank SA; Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce na rynek Polski i Czech, Sephora; Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu, LPP SA; Marcin Trepka, Partner, Baker McKenzie (26 kwietnia,13.30-15.00).

O przyszłości handlu, napędzanego danymi użytkowników w ramach sesji Future of retail porozmawiają: Krzysztof Bajołek, prezes zarządu, Answear.com; Witold Ferenc, dyrektor generalny, założyciel, OpenApp; Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka bloga, hatalska.com; Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce; Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa (26 kwietnia, 15.30-17.00).

Tematowi handlu, ale od strony nowych modeli zachowań i nowych potrzeby zakupowych w czasach kryzysu klimatycznego będzie poświęcona sesja Zakupy od nowa, w której udział wezmą: Tomasz Bocian, CEO, UbraniaDoOddania.pl; Przemysław Feliga, ESG Project Manager, OTCF; Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wojciech Paczka, wiceprezes zarządu, Groclin SA (LESS_); Jagoda Piekarska, założycielka, NOTRACE; Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa MODNE ZAKUPY.

Zgodnie ze standardem ESG: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny stanowią kryteria określające wartość firmy na nowo. Właśnie w panelu "ESG – nowe ramy strategii biznesowych" Rafał Brzoska, prezes InPost przedstawi strategię rozwoju InPost w oparciu o zielone wartości (26 kwietnia, 11.30-13.00).

O nowym wirtualnym świecie, czyli Metaversum będą dyskutować: Adrian Łapczyński, CEO, EpicVR; Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka bloga, hatalska.com; Adam Rogowski, Partner, Eight Capital, Partner, CE BCS 2023; Jacek Borek, dyrektor zarządzający, Accenture Technology w Polsce; Jowita Michalska, prezes, Fundacja Digital University, Singularity University Warsaw. (26 kwietnia, 9.30-11.00)