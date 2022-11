Drugi dzień Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Co nas czeka?

Co w dzisiejszym programie FRSIH 2022?

9.30-11.00 | ● Nowy handlowy ład

11.00-13.00 | ● Konsumenckie motto: tanio, online, blisko

11.00-13.00 | ● ESG w branży spożywczej i handlowej

11.00-13.00 | ● Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku

13.30-15.00 | ● Power of e-commerce

13.30-15.00 | ● HoReCa TrendsTalks

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.