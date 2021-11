Drugi dzień Forum Rynku Spożywczego i Handlu - poznaj program

Zobacz zakres tematyczny konferencji i potwierdzonych uczestników drugiego dnia konferencji:

9 listopada 2021 r. | Inauguracja 9.30-11.00 |

Nowa przyszłość handlu

Handel w czasach gospodarki obiegu zamkniętego i zero waste

Czego oczekuje nowy konsument?

Sklep przyszłości potrzebny dziś

Oferta odporna na zmiany – żelazny asortyment, nowe kategorie

Po pierwsze nie szkodzić – rozporządzenia a zdrowa działalność

Na podatkowym sygnale – nowe daniny i ich konsekwencje

Siódmy dzień tygodnia – czy jest realna szansa na powrót handlowych niedziel?



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Witold Baran, dyrektor działu handlowego, Netto Polska

Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Konkel, socjolożka, CEO, Omnisense

Daniel Maryjosz, menedżer, PwC Polska

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

9 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Power of e-Commerce

Liderzy online’owej rewolucji

Kierunki zmian i trendy w e-commerce

Konsument 5.0 – nawyki zakupowe online

Cena kontra wygoda – na co postawią Polacy?

Zakupy dla siebie czy dla planety – wyzwania zero waste

Zielona transformacja w logistyce i opakowaniach

Dostawa jest królem, czyli jak wyprzedzić oczekiwania konsumentów

Dostawa w godzinę – ze sklepowej półki pod drzwi klienta, czyli dark stores debiutują