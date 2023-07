Drugie życie lalki Barbie na fali kinowego hitu

W czterech minionych kwartałach spółka Warner Bros. Discovery odnotowała wzrost przychodów o ponad 200 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak wynik z działalności operacyjnej okazał się najgorszy od dziesięciolecia, wykazując dużą stratę. Może to być efektem trwającej restrukturyzacji firmy. Mimo to nawet najlepsze prognozy ze sprzedaży biletów na film „Barbie” stanowią niecały 1 proc. przychodów rocznych spółki. Stąd na zyski jeszcze będziemy musieli poczekać – zauważa Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl).

Jak zwraca uwagę, Warner Bros zmaga się ze względnie wysokim poziomem zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 1,05. Spółce nie grozi jednak jeszcze problem z utrzymaniem płynności. Wskaźnik płynności szybkiej na poziomie 0,8 oznacza, że nawet w momencie zawieszenia swojej sprzedaży Warner Bros jest w stanie przez najbliższe miesiące utrzymywać produkcję.

Marka Barbie firmy Mattel

Przychody firmy Mattel spadały od 2013 r., jednak podczas lat pandemii nastąpiło odbicie. Marka Barbie utrzymywała się na stałym poziomie, a w 2021 r. osiągnęła najwyższe wartości sprzedaży od wielu lat.

Przemysł lalek i pluszowych zabawek będzie generował ogromne przychody w 2023 r., z Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi jako największymi rynkami tego segmentu. W dużej mierze może być to spowodowane obecnym wzrostem popularności filmem o Barbie. Spółka Mattel może zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży między 450 a 550 mln USD.

Oczekiwany wzrost sprzedaży lalek Barbie może stanowić między 8,6 proc. a 10 proc. rocznych przychodów spółki, co otwiera możliwość uzyskania znacznego zastrzyku gotówki i zwiększenia długoterminowych zysków. Patrząc jednak na finanse Mattel, średnia marża wynosi między 5 a 15 proc., co może być częściowo związane z wysokim poziomem zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 1,2. Spółka nie ma jednak problemów ze spłatą bieżących zobowiązań, ponieważ wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,5. To oznacza, że może ona kontynuować swoją działalność przez co najmniej 1,5 roku, korzystając tylko z najbardziej płynnych środków.

Kto wygra na sukcesie filmu Barbie?

Spółka Warner Bros. Discovery posiada 27 rekomendacji, z czego przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 20,59 USD, czyli o 57 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 33 dol., a najniższa wynosi 10 USD.

Spółka Mattel ma 12 rekomendacji. Tu także przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 23,27 dol., czyli o 9,4 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 26 dol., a najniższa wynosi 18 USD.

- Sukces filmu Barbie może różnie wpłynąć na obie spółki. Szczególnie wygranym zdaje się producent lalek Mattel. Jednak po globalnym spowolnieniu i ożywaniu gospodarek, zarówno Mattel jak i Warner Bros mogą mieć potencjał do wzrostów - podkreśla Grzegorz Dróżdż.

Warner Bros. Discovery i Mattel

Warner Bros. Discovery Inc. powstało 8 kwietnia 2022 r. w wyniku fuzji spółek WarnerMedia i Discovery. Warner Bros. Zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją filmów i programów telewizyjnych.

Mattel to amerykańskie przedsiębiorstwo, będące największym producentem zabawek na świecie pod względem przychodów ze sprzedaży. Firma została założona w 1945 r. przez Harolda „Matta” Matsona i Elliota Handlera. Produkuje m.in. lalki Barbie, lalki Monster High oraz Ever After High, Hot Wheels, gry planszowe, a od początku lat 80. także konsole gier wideo. Wspólnie z Hasbro Enterprises posiada prawa autorskie do gry słownej Scrabble (Hasbro ma prawa tylko do sprzedawania gry na terenie USA, Mattel na całym świecie poza USA). Siedziba firmy znajduje się w El Segundo w Kalifornii, ale firm posiada swoje oddziały w Chinach, Wielkiej Brytanii oraz Japonii.