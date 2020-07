DrWitt z kampanią w mediach społecznościowych

fot. mat. pras.

Obecna kampania marki DrWitt w mediach społecznościowych zwraca uwagę na zalety nowej linii produktów, czyli Vitamin Water – to jedyne wody witaminowe ze specjalną membraną, która chroni cenne składniki przed utlenieniem.

DrWitt Vitamin Water to jedyna woda witaminowa z membraną, która chroni witaminy przed utlenieniem. A jest co chronić. Wody witaminowe DrWitt zawierają: magnez, cynk, selen, niacynę, witaminę B6, witaminę B12, witaminę E, kwas foliowy, biotynę, kwas pantotenowy. Co więcej, witaminy w DrWitt Vitamin Water pochodzą od renomowanego europejskiego dostawcy i oznaczone są certyfikatem Q-Blends.



Energiczna reklama emitowana jest w social mediach (na Facebooku, Instagramie i YouTube).

Nowa linia DrWitt Vitamin Water to 3 smaki: mango – cytryna z dodatkiem witamin i magnezu, grapefruit – aloes z witaminami oraz selenem, a także wersja bez dodatku cukru o smaku truskawkowo-cytrynowym, oczywiście z witaminami i cynkiem. Wszystkie w opakowaniach o pojemności 550 ml.