Duża inwestycyja browaru związana z piwem Cieszyn Pilsner

Cieszyn Pilser dał impuls do inwestycji

Przyjęty program inwestycyjny jest największym projektem rozwojowym w najnowszej historii Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn. Jest on konsekwencją decyzji o wprowadzeniu do produkcji i ogólnopolskiej dystrybucji nowego piwa Cieszyn Pilsner.

- W pierwszej kolejności powstaną nowe linie rozlewnicze, magazyny oraz powiększone zostaną zdolności fermentacyjne. Wykorzystywane obecnie historyczne urządzenia produkcyjne będą stale utrzymywane w najlepszym możliwym stanie technicznym, aby mogły służyć jako referencja w procesie powstawiania piwa przez następne dziesięciolecia – mówi Adam Czap, dyrektor Browaru Zamkowego Cieszyn.

Nowa linia rozlewnicza

Powstająca w Browarze w ramach inwestycji nowa linia rozlewnicza do puszek jest odpowiedzią na charakterystykę rynku. Niemal połowa sprzedawanego w Polsce piwa jest dystrybuowana właśnie w aluminiowych puszkach. Dodatkowo to rozwiązanie pozwala ograniczać koszty logistyki i ślad węglowy, ze względu na niższą wagę niż szkło. Jednocześnie do ponownego przetworzenia trafia w Polsce ponad 80 proc. puszek – to udział większy niż unijna średnia. Jest to więc opakowanie ekologiczne, które może być poddawane wielokrotnie recyklingowi.

Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn zamierza przeznaczyć 65 mln zł na inwestycje, fot. mat. pras.

- Dopiero w tym roku, dzięki nowej strukturze właścicielskiej, pojawił się kapitał, pozwalający na wyznaczenie i realizację strategicznych planów oraz gruntowną modernizację zakładu. Obecnie trwają prace remontowe, które pozwolą nie tylko na jak najszybsze odzyskanie utraconych zdolności produkcyjnych, ale ich zwiększenie. Remontowane są tanki leżakowe, trwają prace budowlane ukierunkowane na osuszenie piwnic leżakowych browaru, naprawione zostały przeciekające dachy. Wszystkie czynności remontowe mają pozwolić odzyskać i wykorzystać pełne moce produkcyjne Browaru do końca 2024 r. – dodaje Adam Czap.

Nowi właściciele Browaru chcą skupić się na stworzeniu przedsiębiorstwa specjalizującego się w warzeniu i produkcji piwa według starej pilzneńskiej receptury.