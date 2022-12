Duża sieć dyskontów organizuje promocje do 50 proc.

Od poniedziałku 12 grudnia w ofercie sieci Lidl Polska można zaopatrzyć się w produkty pasujące na świąteczny prezent. W ofercie sieci znalazł się m.in. wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, w cenie 2199 zł za zestaw – taniej o 300 zł. Promocyjna cena obowiązuje przez cały tydzień zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online. Robot będzie oferowany w sprzedaży stacjonarnej po raz ostatni w tym roku. Miłośnikom domowej kuchni polecają się także książki kucharskie w cenie 19,99 zł/ 1 szt. – wśród nich pozycje z propozycjami dań wegetariańskich, czy niskowęglowodanowych.

Zabawki w prezencie na Święta

Oferta zabawek dla dzieci to m.in. produkty z logo „Psi Patrol” – maskotki w 10 wzorach (44,99 zł/ 1 szt.), czy pojazdy z figurkami z bohaterami w dwóch wielkościach (14,99 zł za wersję mini i 44,99 zł za większą zabawkę z ruchomymi elementami). Zestaw bokserski dla dzieci Crivit (69,90 zł/ 1 zestaw), luneta obserwacyjna z funkcją 60-krotnego powiększenia w zestawie ze statywem, torbą oraz uchwytem na smartfon (199 zł/ 1 zestaw), czy zestaw klocków drewnianych – za 49,99 zł za zestaw, czy zestaw akcesoriów dla lalek Playtive (49,99 zł/ 1 zestaw).

Pomysł na prezent dla dorosłych

W ofercie Lidl Polska znajdziemy również świąteczne piżamy Happy Shorts - tylko w poniedziałek 12 grudnia o 10 zł taniej (69,90 zł/ 1 szt., cena regularna 79,90 zł/ 1 szt.), a także bokserki świąteczne w dwupaku (43,98 zł/ 2 szt./ 1 zestaw) lub pojedyncze o luźniejszym kroju (29,99 zł/ 1 szt.). Z kolei w czteropaku oferowane są majtki świąteczne Happy Shorts dla kobiet (39,96 zł/ 4 szt./ 1 zestaw). Aromatyczne świece zapachowe Livarno (19,99 zł/ 1 szt.) lub zestawy świec Yankee Candle (49,99 zł/ 2 szt./ 1 zestaw). Patyczki zapachowe Livarno z naturalnymi olejkami eterycznymi w różnokolorowych słoiczkach za 29,99 zł/ 1 zestaw. W ofercie znalazły się też ozdoby świąteczne – skrzat lub renifer z teleskopowymi nogami to koszt 49,99 zł/ 1 szt.

A od czwartku 15 grudnia wszystkie gry, zabawki, tekstylia i dekoracje świąteczne zostaną objęte specjalną promocją. Do niedzieli 18 grudnia za drugi produkt z kategorii zapłacimy 50% ceny początkowej.

Ponadto, w ofercie obowiązującej od czwartku 15 grudnia klienci sieci Lidl Polska znajdą ofertę elektroniki i akcesoriów kuchennych. Sieć oferuje m.in patelnie Tefal ze wskaźnikiem THERMO-SPOT o różnych średnicach w cenach od 49,99 do 79,90 zł za sztukę. Aż o 50 zł taniej można kupić natomiast dwunastoelementowy zestaw garnków Ernesto – od czwartku do niedzieli w cenie 249 zł. W ofercie znajdziemy również m.in. blender ręczny Zelmer 800 W za jedynie 99 zł, tarkę Ernesto w cenie 49,99 zł/ 1 szt., czy mikser ręczny 300 W tylko 149 zł/ 1 zestaw. Hitem może okazać się automatyczny ekspres do kawy Philips Series 800 za 1199 zł za zestaw. Zaopatrzony w ceramiczny młynek z 12 trybami ustawień oraz spieniacz do mleka a także system Aroma Extract utrzymujący temperaturę parzenia między 90 a 98°C.

Dla miłośników czworonogów Lidl oferuje smycz z automatyczną lampką LED o długości 5 metrów – do wyboru w dwóch rozmiarach i kolorach za 39,99 zł. Od czwartku 15 grudnia w sklepach stacjonarnych Lidl Polska znaleźć można ponadto ubranka dla psa w rozmiarach XS – L w trzech wzorach (29,99 zł/ 1 szt.), drapaki dla kota w różnych kształtach (44,99 zł/ 1 zestaw) oraz miski ze stali szlachetnej, przystosowane do mycia w zmywarce (24,99 zł/ 1 zestaw lub 1 szt.).