Duże browary „chrzczą” piwo? Minister rolnictwa vs Carlsberg

Minister Telus mówił w Polskim Radiu 24 o zmieniających się trendach na rynku piwa w Polsce.

Minister rolnictwa: wielkie koncerny dolewają spirytusu do piwa

- Rośnie bardzo spożycie piwa bezalkoholowego, to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o społeczeństwo. To znaczy, że kierowcy nie piją alkoholu, wsiadając za kierownicę, tylko piwo bezalkoholowe - tłumaczył.

Stwierdził też, że "ludzie szukają piwa lokalnego, nie z wielkich koncernów, które dolewają spirytusu do piwa". - To jest problem, że piwo jest chrzczone alkoholem. Te wysokoprocentowe nie mają go z fermentacji, to jest pewne oszustwo - dodał minister rolnictwa.

Carlsberg odpowiada na zarzuty

Na słowa te zareagowała firma Carlsberg Polska.



"Takie słowa nigdy nie powinny zostać wypowiedziane przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Zwłaszcza, gdy słowa wypowiada minister rolnictwa, a kwestia dotyczy napoju, który w dużej mierze powstaje na bazie zboża" - pisze firma.

I tłumaczy, że jedyny alkohol, jaki jest obecny w piwie, to ten, który jest efektem dokonywanej przez drożdże fermentacji alkoholowej słodowanych ziaren zbóż. Spółka wyjaśnia też, że to, z jakich surowców może składać się piwo, określa definicja wypracowana przez dwie największe organizacje skupiające producentów piwa – ZPPP Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich.

