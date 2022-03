Duże spadki Auchan we Francji, nadchodzą trudności w Ukrainie i Rosji

W przypadku francuskiego rynku handlu detalicznego żywnością rok 2021 nie był najlepszym okresem: Auchan musi przyznać, że był to rok pełen wyzwań. Obroty Auchan Retail, detalicznego oddziału holdingu, spadły o 1 proc. do 30,5 mld euro. Na rodzimym rynku francuskim spadek wyniósł nawet 2,6 proc., do 16,2 mld euro.

Dyrektor generalny Yves Claude mówi jednak o „zdecydowanie pozytywnej dynamice w dziewięciu z dziesięciu krajów”, donosi francuska gazeta Le Figaro (z wyjątkiem Francji). Mówi się, że prawie 40 procent spadku sprzedaży we francuskich hipermarketach pochodzi z zaledwie 20 sklepów zlokalizowanych w pobliżu granicy, które bardzo ucierpiały z powodu braku zagranicznych kupujących (obawa przed zakażeniem koronawirusem).

Zysk netto holdingu (niedawno przemianowanego na ELO) to 344 mln euro, co stanowi około połowę z 678 mln euro w 2020 roku. Niemniej jednak, Auchan Retail patrzy w przyszłość „z optymizmem”, kierując się „planami przyspieszenia cyfrowego rozwoju”. W ubiegłym roku Auchan prowadził rozmowy o fuzji z Carrefourem, ale te (jeszcze) do niczego nie doprowadziły. Mimo to grupa podkreśliła, że ​​jest bardzo "zdrowa finansowo". Tajwańska działalność grupy została sprzedana w zeszłym roku firmie RT Mart.

Sklepy w Rosji i Ukrainie

W tym roku pojawiły się nowe trudności: Auchan ma sklepy w Rosji i na Ukrainie. Na razie większość sklepów jest nadal otwarta, powiedział Claude w piątek po południu, ale to może się szybko zmienić. W czwartek otwarto 80 proc. ukraińskich oddziałów, a prezes chciałby, aby tak pozostało. Auchan zatrudnia w kraju około 5000 pracowników.

Przeczytaj także: 10 mln zł dla ukraińskich uchodźców od Biedronki

Zamknięcia w Rosji nie są na razie w planach. Francuska grupa ma tam 231 sklepów, generujących obroty rzędu 3,2 mld euro. Firma miała tam dobre perspektywy - przed wojną - i podkreśla swoje silne lokalne korzenie w każdym kraju. Nie wiadomo, czy detalista będzie musiał jednak wycofać się z Rosji w wyniku ewentualnych sankcji.