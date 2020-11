Duże zmiany na rynku najmu lokali handlowo-usługowych. Czynsze niższe nawet o połowę

fot. shutterstock

Niższe czynsze, dopłaty do aranżacji, krótsze umowy najmu - pandemia zmieniła układ sił na rynku wynajmu lokali handlowo-usługowych.

Lokale handlowo-usługowe w centrum Warszawy to obecnie towar łatwo dostępny dla najemców mających pomysł na prowadzenie w nich biznesu. Często są to przestrzenie wykończone pod konkretną działalność, np. gabinety kosmetyczne, sklepy przemysłowe, restauracje czy kawiarnie, które są do przejęcia z całą stałą infrastrukturą i meblami - tłumaczy Magda Borys, doradca ds. nieruchomości komercyjnych Wilsons Nieruchomości.

Jak wyjaśnia ekspertka z Wilsons Nieruchomości, lokale coraz dłużej czekają na najemców.

- Oferty, które pojawiły się w styczniu, lutym oraz znaczna liczba zwolnionych już w okresie wiosennego lockdownu nadal nie są wynajęte - tłumaczy.

Zgodnie z danymi agencji lokale typu retail w biurowcach w centrach biznesowych, za które przed pandemią płacono czynsze w wysokości 25-35 euro za mkw., obecnie oferowane są w cenie 15-20 euro za mkw.

- Nie tylko ceny się zmieniły. Właściciele biurowców oferują często budżet na ich wykończenie, co przed pandemią zarezerwowane było tylko dla powierzchni biurowych. Ważną rzeczą jest również drastyczne skrócenie wymaganego przez wynajmujących okresu najmu. Najemcy nie muszą już wiązać się 5-letnimi kontraktami, mogą liczyć nawet na umowy roczne, a w przypadku właścicieli prywatnych lub niewielkich spółek nawet na umowy na czas nieokreślony - podsumowuje Magda Borys.

Zobaczcie wybrane oferty lokali handlowo-usługowych w centrum Warszawy z platformy www.PropertyStock.pl.