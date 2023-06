Duży kontrakt KGS na dostawę cukru

- Zarząd ZPC Otmuchów S.A. poinformował, że 5 czerwca 2023 r. wpłynął do spółki obustronnie podpisany aneks do umowy z Krajową Grupą Spożywczą S.A., obejmujący współpracę stron w zakresie sprzedaży oraz dostawy zaopatrzenia surowcowego przez sprzedającego na rzecz spółki w okresie od października 2023 roku do grudnia 2024 roku [dotyczy cukru] oraz w okresie od lipca 2023 roku do lipca 2024 roku [dotyczy cukru pudru] z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne lata - podano w komunikacie.

Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży i dostarczenia ZPT Otmuchów zapotrzebowania surowcowego na cukier i cukier puder za łączną kwotę netto ok. 22,3 mln zł. Dostawy odbywać będą się w uzgodnionych okresach rozliczeniowych na podstawie indywidualnych zamówień.