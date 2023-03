Duży parking kluczowy dla sklepów Dino

Lokalizacje sklepów Dino są starannie wybierane tak, aby znajdowały się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego bądź samochodowego.

Jak rozwija się Dino?

Grupa Dino konsekwentnie realizuje ekspansję sieci marketów Dino otwierając 123 nowe markety w 2016 r., 147 w 2017 r., 202 w 2018 r., 243 w 2019 r., 255 w 2020 r., 343 w 2021 r. i 344 w 2022 r., czemu towarzyszył wzrost powierzchni sali sprzedaży o odpowiednio: 24,4%, 23,8%, 27,3%, 25,7%, 21,4%, 23,9% i 19,3%.

W efekcie na koniec 2022 r. Spółka posiadała 2156 sklepów, podczas gdy na koniec 2015 r. liczba ta wynosiła 511.

Proces rozwoju sieci Dino

Dino ma 6 proc. udział w rynku

- Zamiarem Zarządu Dino Polska jest utrzymanie wysokiego i bezpiecznego tempa wzrostu liczby marketów Dino w kolejnych latach. Zarząd Dino Polska, mając na uwadze wynoszący około 6% udział sieci Dino w rynku (definiowanym jako wartość sprzedaży detalicznej żywności, napojów, alkoholu i papierosów w placówkach handlowych w Polsce), planuje dalej wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie

poprzez: dalsze zagęszczanie sklepów na obecnych obszarach działalności, oraz konsekwentną ekspansję w nowych regionach, które docelowo powinny się charakteryzować zbliżonym nasyceniem sklepów Dino, jak pozostałe regiony kraju.

Dino współpracuje z producentami marek o mniejszej rozpoznawalności

Grupa Dino Polska ma zdywersyfikowaną bazę dostawców. Sieć ocenia, że dzięki skali i ekspansji działalności operacyjnej jest ona jednym z największych i najszybciej rosnących klientów dla wielu dostawców artykułów spożywczych

w Polsce. Dino Polska przyjęła również politykę ścisłej współpracy z producentami marek o mniejszej rozpoznawalności, które zapewniają klientom tańszą alternatywę w stosunku do marek wiodących.

Grupa Dino Polska współpracuje z wieloma dostawcami z branży FMCG. W 2022 r. 10 największych dostawców (bez Agro-Rydzyny) odpowiadało za ponad 15% przychodów ze sprzedaży Grupy Dino Polska, największy zaś dostawca spoza Grupy Dino Polska odpowiadał za mniej niż 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Dino Polska.

Marki własne Dino odpowiadają za 4,5 proc. sprzedaży

Sklepy Dino oferują produkty marki własnej, które (z wyłączeniem produktów Agro-Rydzyny) stanowiły 4,5% przychodów ze sprzedaży w 2022 r. (4,1% w 2021 r.).

Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych zlokalizowanych w pobliżu miejsc zamieszkania klientów. Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU).

W 2022 r. Grupa Dino Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19 801,6 mln zł, które były o 48,2% wyższe niż rok wcześniej. Średnioroczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży (CAGR) w latach

2020-2022 wyniosła 37,3%.

Dług netto Grupy Dino

Dług netto Grupy Dino wyniósł 1 401,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. co oznacza wzrost o 345,3 mln zł (32,7%) w stosunku do 31 grudnia 2021 r. Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,76x na dzień 31 grudnia 2022 r. i był na niższym poziomie niż na koniec 2021 r. (0,83x).