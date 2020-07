Dwa centra handlowe należące do Newbridge notują lepsze wyniki niż rok temu

Rosnąca liczba odwiedzających dwa centra convenience należące do Newbridge, Nowe Czyżyny w Krakowie i Nowe Bielawy w Toruniu, pozytywnie wpływa na wyniki sprzedażowe obiektów. Czerwiec był pierwszym miesiącem od zniesienia lockdown'u, w którym najemcy centrów Newbridge zanotowali znaczący wzrost obrotów przypadających na jednego klienta.

I tak w Nowych Bielawach powiększyły się one aż o 14,7 proc. w stosunku do czerwca 2019, a w Nowych Czyżynach rok do roku blisko o 11 proc. Zdaniem Marty Drzewieckiej, Portfolio Property & Marketing Manager w Newbridge, to sygnał, że sytuacja w centrach convenience należących do Newbridge stabilizuje się.

- Czerwcowy wzrost obrotów wyraźnie pokazuje, że klienci naszych centrów w Toruniu i Krakowie nie zaciskają pasa. Wręcz przeciwnie, wydają więcej niż przed rokiem. Jest to optymistyczna prognoza na kolejne miesiące - dodaje.

Temu ożywieniu sprzedaży w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach sprzyja kilka czynników. - W ostatnim miesiącu wyraźnie zmieniły się nastroje konsumentów. Klienci oswoili się z nową rzeczywistością i chętniej udają się na zakupy. Mniejsze obawy przełożyły się na częstsze wizyty. W przełamaniu oporów zakupowych pomogły także wyprzedaże - mówi Drzewiecka.

Nie bez znaczenia dla obrotów był także fakt, że już w czerwcu 100 proc. oferty Nowych Czyżyn dostępne było dla klientów centrów. Otwarte i zatowarowane były wszystkie sklepy. Czynne były również punkty usługowe oraz lokale gastronomiczne.