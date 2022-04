Dwa miliony nowych konsumentów. Czy handel jest gotowy?

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego br. wjechało do Polski 2,66 mln Ukraińców, z czego szacuje się, że około 30 proc. zamierza wyjechać do innych krajów. Pozostali stali się konsumentami nad Wisłą.

Ukraińcy w Polsce: rośnie sprzedaż firm handlowych

- Wiąże się to oczywiście ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku m. in. na produkty pierwszej potrzeby. Z comiesięcznego badania firm w Polsce, realizowanego wspólnie przez PIE i BGK, wynika, że w kwietniu 47 proc. badanych firm handlowych wskazało na wzrost wartości sprzedaży w porównaniu do miesiąca go poprzedzającego; marcu było to 25 proc. W analizowanym czasie 36 proc. firm odnotowało wzrost nowych zamówień towarów, podczas gdy w marcu tylko 17 proc. odnotowało wzrost nowych zamówień w porównaniu do lutego. Potwierdza to wzrost wartości sprzedaży i odpowiadający jej wzrost nowych zamówień wynikający ze wzmożonego zapotrzebowania rynku - tłumaczy Urszula Kłosiewicz-Górecka, z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Dostawy produktów FMCG zagrożone?

Ekspertka podkreśla, że mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży produktów, w zakresie FMCG firmy handlowe nie odnotowują problemów z dostawami artykułów pierwszej potrzeby.

- Dostawy FMCG odbywają się harmonijnie, nawet w przypadku oleju, gdzie obawiano się, że płynność dostaw może być zachwiana, z uwagi na wojnę w Ukrainie. Handel wykazuje dużą sprawność w zachowaniu harmonijnych dostaw, nawet w okresie skokowego okresowego wzrostu zapotrzebowania. Warto podkreślić, że branża FMCG w ostatnich latach przyspieszyła inwestowanie w narzędzia pozwalające m.in. na analizę danych na żywo oraz przewidywanie wielkości sprzedaży a także szacowanie utraconych szans. Nowoczesne technologie wspomagają sektor FMCG pod kątem poprawy efektywności operacyjnej i obsługi złożonych łańcuchów dostaw, co pozwala ograniczać negatywne skutki wynikające z ewentualnych przerw w łańcuchach dostaw - wyjaśnia nasza rozmówczyni.