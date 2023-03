Dwa smaki lodów Wilisch na stałe w Lidlu

Lodowe nowości w Lidlu z okazji przeróżnych świąt, to już standard. Wszystko za sprawą firmy Willisch z Wągrowca. Od 15 marca do oferty sieci na stałe dostępne są 2 smaki: solonykokos z mango oraz baton karmelowo-orzechowy. Pod wieczkiem kubków znajduje się specjalny kodQR, który po zeskanowaniu aplikacją od producenta (Lodoappka Willisch) dopisze do konta jeden token Wcoin. Zebrane w ten sposób tokeny można wymienić na nagrody: darmowe lody, magnesy, czapki, koszulki, czy bluzy.