Dwie trzecie sklepów Biedronka jednorazowo czynne do 2 w nocy

Ponad 2 200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych z czwartku na piątek do godz. 2:00 w nocy, a ponad 100 przyjmie klientów całodobowo – informuje sieć. Biedronka już nie pierwszy raz wydłuża godziny funkcjonowania swoich sklepów. Tym razem powodem jest zbliżający się długi weekend majowy, podczas którego aż trzy dni będą wyjęte z handlu.

Dodatkowo, ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23:00 lub 23.30, a około 90 przyjmie klientów do 23:45 lub do północy.

Przeczytaj także:

Najbliższy weekend ma aż 3 dni. Które sklepy będą otwarte w majówkę?