Sezon ogrodowy w pełni, dlatego oferta Lidl Polska skupia się m.in. na akcesoriach do ogrodu. Ogród to miejsce, gdzie można wypocząć i cieszyć się przyrodą, dlatego warto zadbać o jego wystrój i funkcjonalność. Od piątku 11 sierpnia w ofercie znajdziemy różnorodne produkty do pielęgnacji zieleni, takie jak akumulatorowe nożyce do żywopłotu 40 V aż 100 zł taniej (299 zł za zestaw zamiast 399 zł), czy akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów za jedyne 49 zł za zestaw zamiast 99 zł.

Miłośnicy gotowania i kulinariów również znajdą coś dla siebie. Kuchnia to serce każdego domu, dlatego Lidl Polska przygotował atrakcyjne rabaty na akcesoria kuchenne. Od soboty 12 sierpnia w ofercie znajdziemy patelnię grillową (69 zł za sztukę zamiast 99 zł), robot planetarny 1300 W z blenderem kielichowym (349 zł za zestaw zamiast 449 zł), blender z funkcją gotowania (199 zł za zestaw zamiast 299 zł) czy zestaw pojemników do przechowywania żywności (22,39 zł za zestaw zamiast 44,99 zł).

Dwudniowa promocja w Lidlu. Sprzęt AGD do 50 proc. taniej, fot. mat. prasowe

Ponadto, Gorący Alert Rabatowy Lidl Polska obejmuje również niezbędne produkty do domu. Dobra organizacja przestrzeni oraz odpowiednie wyposażenie to klucz do stworzenia przytulnego i funkcjonalnego wnętrza. Od soboty 12 sierpnia w asortymencie znajdą się artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje, narzędzia do porządkowania oraz wiele innych produktów, które pomogą uczynić dom jeszcze bardziej komfortowym. W promocyjnych cenach znajdziemy np. odkurzacze SilverCrest w cenie 299 zł za zestaw zamiast 399 zł – akumulatorowy 2 w 1 czy do prania tapicerki i dywanów 330 W. W okazyjnej cenie kupić będzie można również parownicę do ubrań Philips (99 zł za zestaw zamiast 149 zł) i suszarkę na pranie AquaPur (24,99 zł za sztukę zamiast 49,99 zł).