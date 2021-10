Dyniowy ogród i Strefa Rozrywki w Galerii Północnej

Oprócz tysiąca różnych odmian dyń ozdobnych, piżmowych, makaronowych, prowansalskich i haloweenowych, w ogrodzie znajdą się liczne dekoracje farmerskie oraz różnego rodzaju atrakcje dla całych rodzin. Na terenie ogrodu będzie można znaleźć m.in. słomiany zwierzyniec, ogromny słomiany traktor, dyniowy domek oraz specjalne insta strefy, które idealnie sprawdzą się podczas zdjęć pamiątkowych. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, takich jak przejazdy mini traktorkami po dyniowym torze, ogromny labirynt słomiany oraz kukurydziana piaskownica.

W Dyniowym ogrodzie pojawią się również ścieżki edukacyjne z ciekawostkami na temat cyklu życia i uprawy dyni, historii powstania strachów na wróble czy ewolucji snopków. Na specjalnych stoiskach będzie można też kupić dynię oraz produkty regionalne. Całości dopełnią tysiące światełek.

Wszyscy klienci będą mogli też wziąć udział w promocji, w ramach której do wygrania będą dynie. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Północnej w dniach 1-29 października za minimum 50 zł. Następnie zgłosić się z paragonem oraz dowodem tożsamości do Punktu Informacji i odebrać voucher, który będzie można wymienić na dynię w dniach 29-30 października, w godz. 15:00-19:00 w Dyniowym ogrodzie.

Wstęp do Dniowego ogrodu będzie bezpłatny. Klienci Północnej będą mogli go odwiedzać do 31 października, od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-22:00 oraz w niedziele (również niehandlowe) w godz. 10:00-21:00.