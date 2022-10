Dyniowy ogród w Galerii Północnej

– Już po raz trzeci otworzyliśmy „Dyniowy ogród” i podobnie jak w latach ubiegłych działać będzie do ostatniej niedzieli października. Coś dla siebie znajdą w nim zarówno najmłodsi, spragnieni dobrej zabawy „pod chmurką”, jak również dorośli. Ogród to bowiem idealne miejsce do relaksu, spaceru całą rodziną i spotkań w sercu gwarnego miasta – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Dyniowy ogród - jakie atrakcje dla odwiedzających

Co konkretnie przygotowano dla odwiedzających? Przede wszystkim cała przestrzeń to gotowy plener do sesji zdjęciowej. Odnajdą się w niej zarówno pasjonaci fotografii, jak również osoby, które chcą zrobić unikalne zdjęcie na media społecznościowe. Z myślą o tych ostatnich postawiono tu strefę foto. Północna przygotowała także coś dla osób lubiących rywalizację. Każdy ma tutaj możliwość spróbowania swoich sił w grze w: basket hol, warcaby, szachy, chińczyka czy kółko i krzyżyk. Wszystkie gry są w odsłonie dyniowej.

Odważni będą mogli natomiast wejść do labiryntu, który stworzony został z ciężkich snopów słomy. Dla dzieci przygotowano także trzy tajemnicze domki, w których – jak zapowiada organizator – dziać będą się magiczne rzeczy. Ponadto, na miejscu można zrobić sobie zdjęcie z ogromnymi słomianymi zwierzakami. Nie brakuje także sporej dawki wiedzy… o dyniach i życiu na wsi.

– Dzieci, ale także dorośli zaglądający do naszego ogrodu, mogą także zawitać do strefy edukacyjnej, w której uczymy o gatunkach dyń z całego świata. Pokazujemy m.in. jak odróżnić dynię Jarrahdale od Sweet Dumpling czy Hokkaido, a także jakie mają zastosowanie w kuchni oraz poznajemy ciekawostki związane z życiem na wsi – mówi.

Oprócz tego, w ogrodzie można podziwiać także wieżę zbudowaną z dyń, a nawet kupić jedną, dwie lub więcej. – Zależało nam na tym, aby każdy kogo fascynują te warzywa mógł z nimi wrócić do domu. Na tegorocznym stoisku znajdziemy jak zawsze te najpopularniejsze gatunki, jak również te rzadziej spotykane oraz ozdobne, idealne do tworzenia jesiennych dekoracji – zapowiada Barbara Andrzejewska.

Halloween w Dyniowym ogrodzie

Pod koniec miesiąca, tj. 29 i 30 października, do „Dyniowego ogrodu” zawita Halloween. Będzie mroczniej, straszniej i jeszcze bardziej ekscytująco, zapowiadają organizatorzy. Co będzie motywem przewodnim? Dowiemy się już niebawem.

Wstęp do ogrodu i na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Ogród działa do 30 października w godzinach otwarcia Galerii Północnej, tj. od godz. 10 do godz. 22 od poniedziałku do soboty, a w niedziele, w tym niehandlowe w godz. od 10 do 21.