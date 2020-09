Dyrektor BNP Paribas na EEC2020: Najgorsze już za nami

Polski sektor rolno-spożywczy dobrze sobie radzi w czasie pandemii o czym świadczyć mogą jego wyniki w porównaniu do innych sektorów oraz innych krajów. - Uważamy, że najgorsze jest już za nami - mówił Michał Siwek, dyrektor, Departament Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas podczas sesji „Branża spożywcza – przyszłość sektora” w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

- Nikt z moich przedmówców w trakcie debaty nie powiedział, że jest źle i my też uważamy, że tym razem polscy producenci oraz sektor rolno-spożywczy dobrze sobie radzą. Jeśli popatrzymy na wyniki wartości produkcji sprzedanej w drugim kwartale tego roku to owszem widzimy sadek o 1,3 proc., ale jeśli to zestawimy z pandemią oraz wynikami całego sektora przemysłu, który spada o ok 15 proc. to jednak wygląda to bardzo dobrze – mówił Michał Siwek.

- Z kolei wolumen produkcji żywności i napojów spadł w drugim kwartale o 6 proc., ale oprócz pandemii mieliśmy zimny czerwiec i maj, zaś nasi sąsiedzi radzili sobie jeszcze gorzej, bo strefa euro zanotowała spadek o 9 proc., zaś np. w Czechach i Rumunii było to minus 10 proc. – dodał.

Przyznał też, że polski eksport spadł, jednak spadek notowany był w euro, zaś patrząc na dane w złotych można stwierdzić, że tylko otarliśmy się o kryzys i nie wynikało to z załamania popytu, ale z problemów logistycznych, zerwanych łańcuchów dostaw, a dodatkowo też z bezprecedensowego zamknięcia kanału HoReCa.

- Dostępne są też już wyniki finansowe przedsiębiorstw sektora żywności po pierwszym półroczu i widać, że rentowność firm się poprawia, a bardzo dobrze też wygląda zarządzanie kosztami – mówił dyrektor BNP Paribas.

- Martwi jedynie niższy poziom inwestycji i konsolidacja gotówki na przygotowanie się na drugą falę pandemii. CAPEX sektora spożywczego spadł i został ograniczony bardziej niż w innych sektorach przemysłu - dodał.

- Uważamy, że najgorsze jest już za nami, że jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i kolejna fala pandemii nie powinna już być gorsza – zaznaczył dyrektor Siwek.