Dyrektor Mlekpolu: Relacje z partnerami handlowymi zmieniły się. Jest więcej pokory

Handel jest niecierpliwy, ponieważ próbuje nadążyć za konsumentem, który zareagował nagłą potrzeba gromadzenia zapasów – powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlowy SM Mlekpol.

Dodaje, że już o wiele spokojniej, ale konsumenci nadal gromadzą zapasy. - Teraz konsumenci koncentrują się na produktach o przedłużonym terminie przydatności, jak masło, sery czy śmietanki UHT, czy mleko pełne w proszku – mówi dyrektor Cebelińska.

Podkreśla, że w ostatnich tygodniach praca zakładów jest bardzo nie równa. - To co jest inne, nowe w relacjach z naszymi partnerami handlowymi, to pokora, oraz równość, że zagrożenie może dotknąć każdego z nas – dodaje.

Obejrzyj wideo na portalspozywczy.pl