Dyrektor RTV EURO AGD: Na rynku elektroniki należy konkurować nie ceną, a wartością dodatkową

fot. Grzegorz Wachowicz

Konsekwentnie realizujemy swoją politykę, wdrażając zaawansowane modele predykcyjne i metody liczbowe do zarządzania sprzedażą, digitalizujemy procesy wewnętrzne, a przede wszystkim stawiamy na autonomię i sprawczość w naszych zespołach. To pozwala nam na szybką reakcję i zapewnia nam elastyczność w działaniu - mówi Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu, RTV EURO AGD.

Grzegorz Wachowicz, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, RTV EURO AGD

Jakie założenia i cele umożliwiły sieci RTV Euro AGD przetrwanie 30 lat na rynku i wysforowanie się na pozycję lidera?

Firma zaczynała w 1990 roku od jednego sklepu w Warszawie. Takich sklepów było wówczas na rynku bardzo dużo, bo lata 90. to prawdziwa eksplozja przedsiębiorczości. Wiele osób poszukiwało swojego miejsca w biznesie i w nowych realiach gospodarczych, ale naprawdę nieliczne firmy miały pomysł i strategię działania, które pozwoliły im rozwijać się przez kolejne lata, dostrzegać trendy konsumenckie i właściwie na nie odpowiadać.

Od początku RTV EURO AGD stawiało zarówno na technologię, jak i na usługi ułatwiające klientom zakupy. Już w latach 90. oprócz sprzętu AGD firma oferowała dostawę do domu. Jako pierwsza firma w branży w 2005 r. uruchomiła sklep internetowy, a wkrótce potem wprowadziła usługę click & collect. Zadbała o zapewnienie klientom nowatorskich rozwiązań, takich jak dostawa, montaż sprzętu, szybkie finansowanie ratalne i ubezpieczenia, sukcesywnie wprowadzając je do swojej oferty. Patrząc na obecny rynek, to wydaje się oczywiste, ale wówczas to była nowość. Wystarczy wspomnieć, że gdy uruchamiany były nasz e-commerce euro.com.pl, dostęp do internetu miało jedynie 30 proc. polskich gospodarstw domowych, a liczba wyemitowanych kart kredytowych wynosiła 4,2 mln. Ale już wtedy, dzięki obserwacji zjawisk na innych rynkach, wiedzieliśmy, że to będzie kierunek rozwoju nowoczesnego retailu. Teraz nasz sklep internetowy jest numerem 1 na polskim rynku i jednym z czołowych sklepów w Europie.

Na sukces naszej marki składa się z pewnością wiele czynników. Ogromne znaczenie ma również osobowość właścicieli, ich filozofia działania, wizja i odwaga w podejmowaniu decyzji. Aby startując od jednego sklepu, dojść do sieci działającej w modelu omnichannel, dysponującej 300 sklepami stacjonarnymi, dwoma internetowymi, własnym Contact Center, centrami logistycznymi w całym kraju, zatrudniającej 7000 osób, trzeba mieć nie tylko pomysł, ale też być otwartym na nowości, zmiany, dostrzegać szanse biznesowe i trendy, które dopiero się rysują.