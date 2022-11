Dyrektywa Omnibus. Handel ma własne propozycje

- Dla handlu, który właśnie wchodzi w najbardziej intensywny przedświąteczny okres, tak krótki czas na modyfikację systemów informatycznych będzie dramatem. UOKiK tłumaczy tak krótkie Vacatio Legis tym, że Polska i tak jest o rok opóźniona w implementacji tej dyrektywy. Tylko dlaczego to przedsiębiorcy mają ponosić koszty opieszałości państwowych instytucji? - pyta organizacja.

POHID prosi o poprawki ws. dyrektywy Omnibus

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wysłała pismo zaadresowane do senator Marii Koc, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W piśmie czytamy m.in.:" Proponujemy wydłużenie okresu wejście w życie ustawy poprzez nadanie art.11 następującego brzmienia:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 6, który wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;”

Uzasadnienie

Projekt ustawy z punktu widzenia handlu zawiera rażąco krótkie vacatio legis. Przewidziany w projekcie okres 14 dni dnia ogłoszenia nie pozwoli przedsiębiorcom na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów (materia ustawy wymaga wprowadzenia daleko idących modyfikacji natury biznesowej i organizacyjnej, w tym konieczność wprowadzenia zmian w systemach informatycznych). Dodajmy że zmiana prawa jest wprowadzana tuż przed okresem w którym handel ma największe obroty i nie dysponuje

czasem na testowanie i wdrażanie zmian w ostatniej chwili szczególnie w tak kluczowej informacji jakimi są oznakowanie ceną czy informacja o promocji. A najgorsze, co handlowi i konsumentom mogłoby się przydarzyć, to dodatkowe niezrozumiałe dla konsumentów oznakowanie lub obniżenie jakości obsługi ze względu na wdrażanie zmian w systemach informatycznych czy znakowaniu cenami produktów. Pracownicy handlu w tym okresie roku są nad wyraz obciążeni bieżącą obsługą konsumentów i obciążanie ich dodatkowymi obowiązkami z tytułu tej zmiany w prawie budzi poważne obawy naszej branży. Zastosowanie opcji narodowej w kwestii tzw. progresywnej obniżki ceny (art. 6 projektu ustawy: zmiana w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.".





