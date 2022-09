Dyrektywa Omnibus - Jak mają ją wdrożyć sieci franczyzowe?

Uwagi przesłano jeszcze przed rozpoczęciem prac w Sejmie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PIH podkreśla, że zmiany ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wymagają doprecyzowania. Główny problem dotyczy zapisów dotyczących informowania o obniżeniu ceny towaru.

BRAK LUB NIEDOOKREŚLENIE ISTOTNYCH DEFINICJI

- Ustawa nie definiuje istotnych dla ustalenia zakresu i sposobu zastosowania projektowanych przepisów pojęć „towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności” czy tez „reklamy”, co sprawia, że mogą być one różnie interpretowane.

- Ustawa nie precyzuje, jak należy rozumieć sformułowanie „ceny sprzed pierwszego zastosowania obniżki” w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. Obok informacji o obniżonej cenie umieszcza się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Zapis ten w przypadku towarów o krótkim terminie przydatności można więc interpretować w ten sposób, że w wypadku produktów będących w sprzedaży od dawna konieczne będzie sięgnięcie do cen nawet sprzed kilku lat.

- Ustawa nie precyzuje, czy użyte w projekcie pojęcie „najniższej ceny tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki” ma zastosowanie również do incydentalnych obniżek pojedynczych partii towaru, np.

z uwagi na upływający termin przydatności.

PROBLEMY W INTERPRETACJI ZAPISÓW DLA DZIAŁALNOŚCI WIELU SKLEPÓW JEDNEGO PRZEDSIĘBIORCY ALBO WIELU PRZEDSIĘBIORCÓW W OBRĘBIE JEDNEJ SIECI (NP. SIECI FRANCZYZOWYCH)

- Ustawa nie precyzuje, jaki jest zakres terytorialny stosowania wprowadzanych obowiązków w zakresie informowania o obniżeniu ceny: czy dotyczą one jednego konkretnego „miejsca sprzedaży detalicznej”, czy też każdego miejsca prowadzenia działalności przez tego samego przedsiębiorcę.

- Ustawa nie precyzuje, jak informowanie o obniżeniu cen ma odbywać się dla sieci franczyzowych: czy jest prowadzone wspólnie dla wielu przedsiębiorców (np. za pomocą wspólnej dla sieci gazetki promocyjnej). Co w sytuacji, w której ceny różniły się w sklepach poszczególnych przedsiębiorców?

NIEDOOKREŚLENIA W KWESTII KILKU KANAŁÓW SPRZEDAŻY

- Ustawa nie wyjaśnia, do jakiej „najniższej ceny” należy odnieść się

w komunikacji o obniżce cen, jeśli ten sam produkt jest sprzedawany za pomocą różnych kanałów dystrybucji (np. online i tradycyjny).

NIEDOOKREŚLENIE SPOSOBU INFORMOWANIA O OBNIŻENIU CENY TOWARU

- Ustawa nie precyzuje kwestii technicznych dotyczących uwidaczniania najniższej ceny z ostatnich 30 dni wraz z ceną uwidacznianą w miejscu sprzedaży detalicznej w bezpośredniej bliskości towaru (tzw. „cenówki”) – nie wskazuje, jak ma wyglądać ta informacja. Trzeba zaznaczyć, że przeładowanie etykiety cenowej informacjami prowadzi do zmniejszenia jej czytelności.

- Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób mają być uwidaczniane ceny i ceny obniżone na stronach internetowych (w tym na stronach sklepów internetowych), w reklamach kontekstowych itp. aplikacjach mobilnych i na innych nośnikach informatycznych.

KRYTERIA CZASOWE POWODUJĄCE TRUDNOŚCI

- Ustawa wprowadza kryterium czasowe, które powoduje trudności w jego zastosowaniu. Mimo że samo sformułowanie odwołujące się do najniższej ceny w okresie „30 dni przed wprowadzeniem obniżki” jest jasne, ustawa nie przewiduje dodatkowego czasu potrzebnego na techniczne przygotowanie do uwidocznienia cen czy też przygotowania reklam, gazetek itp.

- Ustawa ma zbyt krótki vacatio legis projektowanych zmian przepisów, tj. 14 dni od dnia ogłoszenia. Nie uwzględnia w ogóle czasu niezbędnego przedsiębiorcom na przygotowanie się do wdrożenia stosowania nowych przepisów i przeprowadzenia koniecznych zmian w ich funkcjonowaniu, związanego zarówno z ingerencją w systemy informatyczne, opracowaniem i wdrożeniem zmian organizacyjnych, a w niektórych przypadkach również zmian polityki prowadzenia obniżek cen. To kwestia tym bardziej znacząca, że obecnie w jednym czasie wprowadzanych jest szereg innych przepisów regulujących funkcjonowanie branży handlu detalicznego, do których przedsiębiorcy również muszą dostosować działanie swoich sklepów.