Dyskonty, eksport, e-commerce - popularna firma kosmetyczna zwiększa sprzedaż

W minionym miesiącu Miraculum wypracowało 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w nowoczesnym kanale dystrybucji, do którego spółka zalicza supermarkety, drogerie czy dyskonty. Jest to wzrost o 81 proc. w stosunku do listopada 2022 r. Dobre wyniki odnotował również dział eksportu – przychody z tytułu sprzedaży kosmetyków na rynki zagraniczne w listopadzie 2022 r. wyniosły ponad 1 mln zł.

Miraculum zwiększa eksport

- W listopadzie dział eksportu zrealizował sprzedaż do stałych klientów. Były to zamówienia dla partnerów z Jordanii, Mołdawii, Hiszpanii i wielu innych. Przygotowujemy się do zatowarowania kontrahenta z Arabii Saudyjskiej o wartości ok. 300 tys. USD, które zaplanowane jest na I kwartał 2023 roku – komentuje Marek Kamola, członek zarządu Miraculum.

W najbliższym czasie planowana jest również realizacja kontraktów podpisanych w pierwszej połowie 2022 r. do klientów z ZEA i Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo, spółka podpisała nowy kontrakt z partnerem z Iraku na dystrybucję produktów marki Miraculum w tym kraju (kosmetyki do pielęgnacji twarzy i perfumeria).

Miraculum rośnie online

Znacząco wzrosła popularność sklepu internetowego Miraculum. Narastająco, w okresie styczeń-listopad 2022 r. spółka odnotowała przychody z tego tytułu na poziomie 0,33 mln zł., co stanowi wzrost o 96% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku, kiedy to wyniosły one 0.17 mln zł.

Co wiemy o Miraculum

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna, która konsekwentnie buduje swoją pozycje rynkową przy zachowaniu szacunku do swej tradycji i bogatej historii. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.