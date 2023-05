Dystrybutor FMCG wynajmuje ogromny magazyn od Panattoni

Firma ruszyła z budową City Logistics Warsaw IX przy skrzyżowaniu ulic Utrata i Zabraniecka na Targówku Fabrycznym, a wartość inwestycji wyniesie 19 mln euro. Połowę powierzchni zajmie Inter-Mlecz – dystrybutor największych marek spożywczych, który płynnie przeniesie swoją działalność z pobliskiej lokalizacji.

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na Świecie, nieustannie rozbudowuje portfolio miejskich obiektów na terenie Warszawy. Firma ruszyła z budową City Logistics Warsaw IX przy skrzyżowaniu ulic Utrata i Zabraniecka na Targówku Fabrycznym, a wartość inwestycji wyniesie 19 mln Euro. Połowę powierzchni zajmie Inter-Mlecz – dystrybutor największych marek spożywczych, który płynnie przeniesie swoją działalność z pobliskiej lokalizacji.

Panattoni jeszcze w tym roku przekroczy 150 000 m kw. i zbliży się do 200 000 m kw. powierzchni przemysłowych dostarczonej w ramach segmentu City Logistics w Warszawie. Wszechstronność miejskich obiektów przyciąga dziesiątki branż i rodzajów działalności – od logistyki, przez e-commerce, produkcję, serwisy po laboratoria. Potencjał potwierdza firma Inter-Mlecz. Przedsiębiorstwo wynajęło 6500 m kw. w ramach City Logistics Warsaw IX, którego budowa ruszyła na warszawskim Targówku, przy ulicy Utrata. Dystrybutor największych marek spożywczych i nabiałowych – w ramach obiektu skorzysta m.in. z mroźni i chłodni. Lokalizacja parku o docelowej powierzchni 13 000 m kw. zapewni sprawne połączenie komunikacyjne i samochodowe z centrum miasta.

-Możliwość zrealizowania pomieszczeń ze wskazanym reżimem temperaturowym oraz sprawnej relokacji działalności z pobliskiego obiektu okazały się kluczowymi atutami Panattoni w kontekście współpracy z Inter-Mlecz. Po raz kolejny potwierdzamy, że nasza powierzchnia może zostać dostosowana do klientów z dziesiątek branż, a obiekty City Logistics to najlepszy dowód tej wszechstronności. To właśnie po tym segmencie doskonale widzimy, że nasze realizacje to już nie tylko obiekty magazynowe, a zdywersyfikowane platformy biznesowe, łączące różne działalności i powstające w atrakcyjnych lokalizacjach – z doskonałym dostępem do klienta oraz pracownika – mówi Karolina Przygoda, Senior Leasing Manager w Panattoni.