Dystrybutor Lucky Strike po kontroli KAS

Spółka British American Tobacco Polska Trading w swoim sprawozdaniu finansowym za 2022 rok ujawnia, że osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 313 372 tysięcy złotych, co jest ok. 19% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Spółka wygenerowała zysk brutto w wysokości 76 131 tysięcy złotych, co jest spadkiem ok. 20% w stosunku do roku poprzedniego.