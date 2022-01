Działają 4 lokalizacje Orlen w ruchu. Miało ich powstać ok. 40

W czerwcu 2021 roku Orlen otworzył w Warszawie przy ul. Grójeckiej pierwszy punkt nowego formatu sprzedaży detalicznej „Orlen w ruchu”. Do końca roku miało powstać w Polsce ok. 40 placówek, w tym w Bydgoszczy, Katowicach, i Wrocławiu a w ciągu najbliższych 4 lat - ok. 900. Do 2030 roku koncern zapowiadał inwestycje w rozwój działalności detalicznej na poziomie 11 mld zł, co miało przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie.

Nowe formaty „ORLEN w ruchu” to miejsca, w których klienci mają szybko kupić kawę i hot-dogi oraz inne produkty gastronomiczne znane ze Stop Cafe, a także prasę. W lokalizacji, gdzie powstał pierwszy Orlen w ruchu, działał wcześniej inny format sieci Ruch - Superac. W 2014 roku do Ruchu SA należało 10 Superac'ów. Plan na 2015 zakładał podwojenie tej liczby, lecz wówczas firma zaczęła się zmagać z problemami, i format nie był rozwijany. Placówki Superac powstawały w lokalizacjach zwalnianych przez tradycyjne kioski Ruchu, ale nie w samodzielnych obiektach, tylko na parterach budynków, w centrach miast.

Nowe formaty sprzedaży detalicznej Orlenu zaplanowane są jako trzy rodzaje obiektów. W formacie A - ok. 20-metrowe obiekty, natomiast w formacie B - ok. 60-70-metrowe obiekty, takie jak pierwszy udostępniony w Warszawie. Powstaną również autonomiczne kąciki kawowe, w których sprzedaż będzie całkowicie zautomatyzowana. Zostaną one udostępnione w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, m.in. na dworcach, w biurowcach, czy na lotniskach.

Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26, w tym w Polsce o 8. W 2021 roku otwarto 35 stacji, ale 7 zamknięto. Do sieci należało też 2290 punktów sprzedaży pozapaliwowej, w tym: 1750 w Polsce (w tym 4 ORLEN w ruchu). W Polsce przybyło w sumie 25 punktów sprzedaży pozapaliwowej.

W 2022 roku Orlen planuje uruchomienie ponad 30 nowych stacji paliw, a także rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej i powstanie ponad 30 nowych punktów Stop Cafe/Star Connect.

Zysk netto PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 2021 roku 3,2 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,91 mld zł. Przychody ze sprzedaży, pomimo spadku marż paliwowych na polskim rynku, wzrosły rdr o 76 proc. do 41,2 mld zł. EBITDA raportowana wyniosła w czwartym kwartale 5,56 mld zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie 5 mld zł. W sumie koncern wypracował w ubiegłym roku 131,6 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 10,2 mld zł zysku netto - podał PKN Orlen w komunikacie.