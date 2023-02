Dzięki eSkarbonkom Mastercard konto Fundacji WOŚP zasiliło ponad 18 mln złotych

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! za nami. Końcową kwotę zbiórki poznamy w marcu, kwota deklarowana na dziś to 150 mln złotych. Po raz 11. partnerem Finału był Mastercard, który udostępnił eSkarbonki – narzędzie do kwestowania on-line. Po raz 10. wspierać Fundację można było również na Twitterze, publikując tweety z #MastercardGrazWOSP. Łącznie zaangażowanie Mastercard w Finał przyniosło Fundacji WOŚP w tym roku ponad 18 mln zł.

eSkarbonki, narzędzia do zbierania środków w Internecie, uruchomione zostały już 6. raz, ponownie udowadniając, że ten sposób kwestowania na rzecz WOŚP cieszy się dużą popularnością i jest potrzebny. Od połowy grudnia do północy w dniu Finału, na kontach wszystkich 24 162 tegorocznych eSkarbonek, zebrano 17 834 486 zł. Łącznie wpłat dokonało ponad 300 tys. osób, a najwyższa jednorazowo wpłacona kwota wyniosła aż 95 318 zł! W czołówce najbardziej pękatych eSkarbonek po raz kolejny znalazła się ta należąca do Radia Nowy Świat, tym razem z wynikiem ponad 700 198 zł oraz eSkarbonka Dziewczyn z Instagrama, w której zebrano 550 016 zł. Trzecia największa eSkarbonka należała do Leny, ósmoklasistki z Wałbrzycha, która zgromadziła w niej 167 800 zł.

Po raz 10. odbyła się również aktywacja #MastercardGrazWOSP na Twitterze – za każdy unikalny tweet lub retweet z odpowiednim oznaczeniem, Mastercard przekazuje na konto WOŚP 5 zł. Łącznie w czasie niedzielnego Finału opublikowanych zostało 56 515 unikalnych tweetów z #MastercardGrazWOSP generując kwotę 282 575 zł, która zasili konto WOŚP. Tego dnia hasztag był numerem 1 w polskich trendach twitterowych.

Wszystkie środki zebrane przy wsparciu Mastercard trafią na konto Fundacji WOŚP i zgodnie z celem 31. Finału, zostaną wykorzystane w walce z sepsą.