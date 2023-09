Dzięki tym kodom klienci mogą zaoszczędzić na zakupach w Lidlu i Kauflandzie

Skąd klienci dyskontów lub supermarketów, takich jak Lidl i Kaufland, wiedzą, czy dany produkt można kupić w niższej cenie?

Specjalne kody na etykietach. Warto je znać

Specjalne kody można znaleźć na odpowiednich etykietach z cenami. Chodzi o litery „T” i „TS”.Gdziekolwiek znajdują się te litery, klienci otrzymają produkt po niższej cenie:

„T”: Produkty oznaczone tą literą na etykiecie będą sprzedawane po niższej cenie na krótko przed zamknięciem sklepu. Są to zazwyczaj produkty takie jak owoce, warzywa, jogurty i nabiał, ryby i mięso.

„TS”: kontrola w sobotę. Symbol ten oznacza, że ​​w sobotę do sprzedaży zostanie wprowadzony nowy towar. Stare produkty są wówczas oferowane nawet o 80 procent taniej.

Jeśli chodzi o pieczywo i ciastka, to niemal w każdym dyskoncie czy supermarkecie wieczorem, na godzinę przed zamknięciem punktu sprzedaży, są one tańsze nawet o 50 proc . To samo dotyczy owoców i warzyw.

Całość na polskiobserwator.de