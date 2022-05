Dzień Dziecka w Lidlu, Aldi, Netto, Biedronce i Kolporterze: od słodyczy po drona

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Od poniedziałku, 16 maja do soboty, 21 maja półki sklepowe Lidla zapełnią się zabawkami i książkami. Co zaproponuje sieć?

Lidl z ofertą książek

W Lidlu będzie można kupić książki w cenach niższych niż okładkowe. Ceny pozycji z wydawnictwa Zielona Sowa zaczynają się od 8,99 zł za sztukę. Oprócz klasyków takich jak „Mały Książę” i baśni Andersena, w ofercie znajdziemy również współczesne hity – m.in. „Jadzia Pętelka” czy „Popik i jego wielkie przygody”.

Kreatywną zabawę zapewni z kolei zestaw mas plastycznych Hey Clay. Interaktywna gra zapewnia instrukcję tworzenia zabawnych postaci z modeliny, które po wyschnięciu mogą służyć jako oddzielne figurki. Zestaw składający się z 18 pojemników z masą kosztuje 64,90 zł. W sklepach podczas trwania oferty znajdziemy również minigry stołowe z drewna: air hockey, bilard lub piłkarzyki w cenie 69,90 zł za zestaw.

Lidl z ofertą zabawek na Dzień Dziecka, fot. mat. pras.

Gry planszowe w Lidlu - Stranger Things i Harry Potter

W asortymencie sklepu znalazły się ponadto gry planszowe w cenach zaczynających się od 14,99 zł. Prawdziwym hitem mogą okazać się zestawy z bohaterami Stranger Things oraz Harrego Pottera – każdy zawiera figurkę oraz komplet akcesoriów w cenie 44,99 zł za zestaw. Lidl zaoferuje też gry logiczne Cat Stax lub Dog Pile w cenie 39,99 zł za zestaw. W sklepach sieci znajdziemy również metrowe maskotki pluszowe – do wyboru miś, słoń lub niedźwiedź polarny w cenie 69,90 zł. Kupić możemy również zdalnie sterowane auta w różnych kolorach w cenie 99 zł za sztukę oraz zestaw 5 pojazdów budowlanych Volvo za 29,99 zł.

Dron hitem Dnia Dziecka?

W Lidlu znajdziemy również Dron RC Stunt w zestawie zawierającym: 4 wymienne łopatki wirnika, akumulator, baterie, pilot do zdalnego sterowania, śrubokręt oraz kabel do ładowania za 149 zł.

Dron w ofercie Lidla, fot. mat. pras.

Promocje w Kolporterze

Ceny zabawek w salonikach Kolportera zostaną obniżone nawet o 60%. Promocja będzie trwać do 5 czerwca br. lub do wyczerpania zapasów.

Najmłodsi znajdą tu, m.in. gry, puzzle, lalki, zabawki interaktywne, popularne produkty sensoryczne, jak Pop It! Czy gniotki, kolorowe kubeczki, bańki, zabawki do kąpieli, pluszowe maskotki, piłki, różnego rodzaju figurki bohaterów kreskówek, a także biżuterię dla dziewczynek. Dostępne są także zestawy kreatywne, np. z popularnymi slime’ami czy plasteliną. Promocją objęte są również niektóre słodycze, np. gumy do żucia, lizaki, cukierki czy ciasteczka maślane w formie postaci z bajek. Wśród promocyjnych produktów znajdują się też takie, które mogą być świetnym prezentem dla dorosłych, np. karty do gry.

– Zainteresowaniem cieszą się rurki sensoryczne, poprawiające koncentrację i rozładowujące stres – Fidget Pop Tubes Glow. Na drugiej pozycji są breloki pluszowe z postacią z bardzo popularnej bajki „Psi Patrol”, a na trzeciej modne zabawki sensoryczne Pop It! – zdradza Aneta Bednarczyk, specjalista ds. produktu w pionie handlowym Kolportera. – Hitem sprzedażowym są jednak karty do gry, a szczególnie talia zaprojektowana z myślą o starszych graczach – dodaje Aneta Bednarczyk.

Aldi jak sklep z zabawkami

ALDI zaskakuje bogatą ofertą z okazji Dnia Dziecka. W ofercie czasowej ALDI klienci znajdą szereg produktów dla małych i dużych dzieci, w tym akcesoria i sprzęty do aktywnego spędzania czasu na łonie natury w gronie całej rodziny. Co konkretnie znajdziemy w sklepach ALDI?

Hulajnogi dla dzieci i dorosłych, kaski ochronne, longboard deskorolkę z solidnym drewnianym deckiem, coś dla miłośników wodnej aktywności: ślizgawkę wodną, wodny plac zabaw, tor wodny, matę wodną do zabaw dla najmniejszych milusińskich. Wielbiciele pojazdów znajdą też rowerek trójkołowy i gokart.

Są także drewniane zabawki do ogrodu: piaskownica z dachem, zabawki drewniane lub z bioplastiku, a nawet piramida wspinaczkowa. Dla miłośników gier i aktywności sportowych znajdzie się bramka do piłki nożnej ze ścianką treningową, kosz do koszykówki ze stojakiem, a także huśtawka, dmuchane kule, czy zegarki dziecięce i figurki z bohaterami bajek.

Dzień Dziecka to także moment, by wymienić lub dokupić garderobę najmłodszym. W ALDI znajdą się ubrania z bawełną certyfikowaną przez Organic Blenden BCI oraz Gots - body, spodnie niemowlęce z bio, śliniaki z rękawami, piżamki, szorty, a nawet sandały.

Dzień Dziecka w Netto

Netto proponuje słodkości oraz smakowite przekąski. Na lodomaniaków czekają różne rodzaje lodów, np. porcjowane (np. Grycan w różnych smakach w cenie 16,99 zł za 1 szt.), w kubku (2,49 zł za 1 szt.) czy na patyku (np. Kaktus Boom 9,99 zł za 9 szt. w 1 opak. lub Buzz Astral Algida 13,69 zł za 6 szt. w 1 opak.). Netto poleca też maszynę do lodów (149,00 Pzł za 1 szt.). Fani tzw. slushy ucieszą się z urządzenia do robienia lodowych koktajli (149,00 zł za 1 szt.). Czekoladożercy chętnie pochłoną czekoladki z niespodzianką Secret Box Milka (4,49 zł za 1 opak.) czy Jajka Kinder Joy (11,99 zł za 1 opak.). Sieć proponuje również lizaki, cukierki, żelki, owocowe przekąski.

W Netto będzie można kupić zabawki z ulubionymi bohaterami (np. pluszak Peppa Pig 49,00 zł za 1 szt. czy maskotka Avengers 49,00 zł za 1 szt.), kolekcjonerskie figurki Na! Na! Na! Surprise w różnych rodzajach (99,00 zł za 1 szt.) czy zabawkowy zestaw do robienia pralinek czekoladowych (49,00 zł za 1 szt.). Detalista zaproponuje też gry zręcznościowe czy zabawki grające, w tym te interaktywne (autko z napędem 29,00 zł za 1 szt., pianinko elektryczne ze zwierzątkami 59,00 zł za 1 szt., kasa sklepowa z produktami 89,00 zł za 1 szt. czy odkurzacz pionowy 99,00 zł za 1 szt.).

Na małych i dużych miłośników konstrukcji z klocków Netto przygotowało różne modele Lego Duplo, Friends, City, Technic oraz klocki w wersjach licencjonowanych. Wszystkie modele z okazji Dnia Dziecka są o 20 proc. tańsze (od 28,00 zł do 68,00 zł za 1 szt.). Wielka wyprzedaż to także sprzęty i akcesoria dla fanów sportu i gier zespołowych – aż do 30 proc. tańsze. Na tych, którzy lubią spędzać czas w skateparku czekają łyżworolki ze świecącymi kółkami LED (od 99,00 zł do 9,00 zł za 1 kpl.), deskorolka (79,00 zł za 1 szt.) czy waveboard (104,00 zł za 1 szt.). Netto przygotowało dla nich także zestaw ochraniaczy na nogi i ręce (39,00 zł za 1 kpl.) oraz kask ochronny (55,00 zł za 1 szt.). W ofercie znajdzie się także coś dla amatorów gry w bule, (39,00 zł za 1 kpl.) czy sportów rakietowych, jak zestaw do gry w badmintona (15,00 zł za 1 kpl.).

Biedronka wraca z Gangiem Swojaków

Dzięki specjalnie przygotowanej ofercie sieci Biedronka można sprezentować dzieciom ulubione zabawki lub rozwijające książki, korzystając z atrakcyjnej promocji. Do 1 czerwca z kartą Moja Biedronka, przy zakupie 2 produktów z kategorii książki i zabawki klient otrzyma aż 60% rabatu na drugi, tańszy produkt. W ofercie np. Lalka Polly Pocket, Syrenka Chelsa lub Samochód Hot Wheels w cenie 39,99 za zestaw czy deskorolka za 79,90 zł. Najmłodszych ucieszą zestawy kreatywne marki Play-Doh lub Pluszaki Psi Patrol odpowiednio za 69,90 zł i 59,90 zł.

image_processing20220531-8710-1wvq317.jpg

W Dzień Dziecka szczególnie dbamy o to, aby jak najwięcej uwagi poświęcić swoim pociechom i zaangażować je we wspólne aktywności. Jednym ze sposobów jest rodzinne gotowanie, które docenią wszystkie dzieciaki marzące o karierze szefów kuchni. Z pomocą podczas takiego gotowania przyjdzie książka „Czas na Małych Kucharzy” – zawierająca 80 przepisów stworzonych z myślą o przygotowywaniu posiłków z dziećmi. Książka dostępna jest w cenie 29,99 zł, natomiast otrzymać ją można gratis przy zakupie 1 z 4 dostępnych w ofercie suplementów diety 4F.

Biedronka umożliwia również zdobycie ciekawego prezentu dla dziecka w trakcie zakupów internetowych. Do każdego zamówienia realizowanego poprzez aplikację Glovo w sklepie BIEK w dniu 1 czerwca, dołączana będzie kultowa maskotka – członek dbającego o zwierzęta Gangu Swojaków. Te przyjazne maskotki reprezentujące zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt w Polsce, skradły serca wielu dzieci. Teraz przy okazji zakupów w ekspresowej usłudze dostawy BIEK otrzymać można jednego z członków Gangu, idealnego na prezent dla najmłodszych.