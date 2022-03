Dzień Kobiet inny niż zwykle. Mniej promocji w sklepach

Dzień Kobiet był zawsze w handlu mocno zauważalny, zawsze to okazja do zwiększonych zakupów. Sklepy wprowadzały specjalne promocje, sprzedawały się zwłaszcza kwiaty, ale także słodycze czy kosmetyki. W tym roku wygląda to inaczej. – Postanowiono w centrali, by w związku z sytuacją w Ukrainie w tym roku zdecydowanie ograniczyć promowanie tej okazji – słyszymy w jednej z dużych sieci.

Nastawienie handlu zmieniło się diametralnie także w związku z tym, że wiele kobiet pracujących w sklepach to Ukrainki. – Świętowanie jest niezręczne, jeśli one zamartwiają się o bliskich – dodaje pracownik kolejnej sieci.

Ogółem nastawienie do święta zmienia się, jego popularność także w ostatnich latach powoli spada. Lidl z tej okazji podkreśla wcale nie wątek obdarowywania kobiet prezentami, tylko równości płacowej kobiet i mężczyzn. Wciąż według oficjalnych statystyk wynagrodzenie kobiet w Polsce jest średnio 7 proc. niższe nawet na porównywalnym stanowisku – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry w grupie ponad 16 tys. pracowników. Lidl wraz z tą firmą oraz United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) przyzna nagrody firmom, których polityka wynagrodzeniowa jest najbardziej wyrównana.

