Dzień Kobiet. Inspiracje prezentowe z Biedronki, Lidla, Auchan, Carrefoura, Netto i ALDI

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca na całym świecie, mające na celu uhonorowanie wkładu kobiet w społeczeństwo oraz podkreślenie ich praw i równości. Święto to ma swoje korzenie w ruchu sufrażystek w XIX wieku, które walczyły o prawa wyborcze dla kobiet i równość płci.

Dzień Kobiet jest świetną okazją, aby nie tylko przypomnieć sobie o tych wydarzeniach, ale również docenić Panie w naszym otoczeniu. Z pewnością w tym pomogą inspiracje od sieci handlowych w Polsce.

Prezenty na Dzień Kobiet w Biedronce

Biedronka na swojej stronie internetowejhome.biedronka.pl przygotowała specjalną kategorię z prezentami na Dzień Kobiet. W ofercie znajdziemy 92 produkty, które są w promocyjnej ofercie. Wśród zamieszczonych produktów znajdziemy: torebki, biżuterię, obrazy, sprzęt sportowy, szczotki do włosów, torby oraz lokówki, suszarki i prostownice. Wybór jest ogromny.

Prezenty na Dzień Kobiet w Lidlu

Lidl w swojej internetowej ofercie podzielił pomysły na prezent dla kobiet na kilka kategorii. Znajdziemy wśród nich takie kategorie jak:

Poczuj się pięknie

Zrelaksuj się

Odśwież szafę

Idź na trening

Pozwól się wyręczyć

Wśród nich znajdziemy produkty z kategorii odzieży, sportu, elektroniki. W ofercie znajdują się dyfuzory zapachowe, masażery oraz sprzęty kuchenne.

Prezenty na Dzień Kobiet w Carrefour

Z okazji Dnia Kobiet sieć sklepów Carrefour przygotowała aż 294 produkty, które są potencjalną inspiracją prezentową. W ofercie znajdują się słodycze różnych marek, które mogą zachwycać nie tylko smakiem, ale również opakowaniem.

Prezenty na Dzień Kobiet w Auchan

Auchan przygotowało inspiracje prezentowe nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Przypominając tym samym, że zwyczajowo następnego dnia jest obchodzony Dzień Mężczyzny. W ofercie znajduje się 239 produktów. Aktualna propozycja, to słodycze różnych marek oraz różnego rodzaju gatunki herbaty.

Prezenty na Dzień Kobiet w Netto

Goździki, skrzydłokwiaty, storczyki. Cięte, w ozdobnej osłonce lub w dekoracyjnej torebce, a także słodkości, kosmetyki, akcesoria do włosów. Z okazji Dnia Kobiet sieć sklepów Netto przygotowała ofertę upominków w atrakcyjnych cenach dostępnych od 2 do 11 marca.

Dzień Kobiet w Ziko

Drogerie Ziko Dermo przygotowały ponad 600 bestsellerowych produktów z rabatem do -30%. Lierac, Nuxe, SVR, Biokap, Iwostin czy Emolium, to tylko niektóre marki objęte promocją w dniach 3 do 8 marca. Dodatkowo w dniu 8 marca w drogerii internetowej zikodermo.pl będzie można skorzystać z bezpłatnej dostawy.

Dzień Kobiet w HEBE

W Hebe za kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy oraz zapachy damskie zapłacimy do 40% mniej w okresie od 27 lutego do 8 marca br. Wśród produktów z kategorii zapachy damskie, znalazły się propozycje marek takich jak: Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Tous i El Ganso.

Pogrubiający tusz do rzęs Colossal Volum‘ Express marki Maybelline w cenie 21,49 zł oraz paleta cieni do powiek Playinn marki Inglot za 45,99 zł. Róż do policzków Little Round Pot Blush marki Bourjois za 31,99 zł oraz skoncentrowane serum w podkładzie do twarzy True Match Nude marki L’Oréal w cenie 59,99 zł.

Promocją objęte zostały również produkty takich marek, jak: Gosh, Paese, Claresa czy Max Factor. Za pogrubiający tusz 2000 Calorie od Max Factor zapłacimy 18,49 zł, puder pod oczy Puff Cloud Paese znajdziemy w atrakcyjnej promocji za 16,99 zł, a żel do laminacji brwi True Glue marki Claresa kupimy za jedyne 8,99 zł. Z kolei promocyjna cena błyszczyku do ust Lifter Gloss Maybelline wynosi 25,99 zł.

Serum przyspieszające wzrost rzęs Long 4 Lashes, za które zapłacimy 48,99 zł, pudrowa paleta cieni do konturowania Powder Contouring Pierre René za 24,99 zł i podkład do twarzy Hydramatt od marki Gosh w cenie 49,99 zł.

Krem do twarzy 45+ Dermika Gold 24k w cenie 71,99 zł, oczyszczająca maseczka do twarzy z kwasem azelainowym i glicyną Miya Comsetics za 19,99 zł oraz krem BB z filtrem SPF42 Missha za 24,99 zł. W ofercie znalazł się również nawilżający krem do twarzy Bandi z filtrem SPF50 oraz krem przeciwsłoneczny Revox z filtrem SPF50, za które zapłacimy 49,99 zł oraz 23,99 zł. Puder rozświetlający Wet Skin marki Claré w cenie 99,90 zł, serum do twarzy przeciw przebarwieniom marki Nivea w cenie 54,99 zł, a także serum nawilżające Skincyclopedia, za 34,99 zł.

Dzień Kobiet w ALDI

Już od poniedziałku, 6 marca, klienci mogą kupić w ALDI 16 różnych smaków czekolad marki własnej CHÂTEAU do 30% taniej. Na sklepowych półkach pojawiły się między innymi Praliny Bouqet marki Heidi za 9,99 zł (opakowanie 120 g), torcik tiramisu lub czekoladowy marki Balconi za 12,49 (400 g), praliny Milka za 10,99 zł (opakowanie 110 g) oraz baryłki z alkoholem z Wedla za 19,99 (opakowanie 200 g). Oprócz słodkości dostępna jest także kawa marki Dallmayr w promocyjnej cenie 19,99 zł (opakowanie 500g), dzięki tej promocji będzie można zaoszczędzić 28%.

Standardowo, jak co roku w ofercie ALDI pojawiają się świeże, cięte kwiaty. Od wtorku klienci mogą kupić bukiet długich róż (60 cm) za 21,99 zł lub bukiet składający się z dwunastu róż (40 cm) za 8,99 zł. Nie zabraknie także świeżych tulipanów - za 21 sztuk klienci zapłacą 26,99 zł. W ofercie dostępne są także przystrojone bukiety z różnych gatunków kwiatów za 20,99 zł oraz bukiet z tulipanami w różnych kolorach za 19,99 zł. We wtorek i środę na klientów będzie czekać specjalna promocja w ramach Dnia Kobiet – czekoladki Merci 23% taniej - za 12,99 zł.

Warto dodać, że w czasie Dnia Kobiet w sklepach ALDI trwa Tydzień Ukraiński. - Postanowiliśmy umożliwić zakup ulubionych słodkości Ukraińcom, którzy także chcą w ten dzień obdarować panie tradycyjnymi produktami ukraińskimi. W ofercie między innymi znajdą się popularne batoniki (od 0,99 zł), bombonierki (od 16,99 zł) i czekolady marki Roshen (od 3,69 zł). Tradycyjne zefirki – pianki owocowe - będzie można kupić już za 14,99 zł. Bardzo dobrym dodatkiem do prezentu może być kawa Starego Lwowa (opakowanie 250 g) za 11,99 zł. – mówi Agata Biernacka, Kierowniczka Działu Komunikacji i PR.