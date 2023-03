Dzień Kobiet. Inspiracje prezentowe z Biedronki, Lidla, Auchan i Carrefoura i Netto

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca na całym świecie, mające na celu uhonorowanie wkładu kobiet w społeczeństwo oraz podkreślenie ich praw i równości. Święto to ma swoje korzenie w ruchu sufrażystek w XIX wieku, które walczyły o prawa wyborcze dla kobiet i równość płci.

Dzień Kobiet jest świetną okazją, aby nie tylko przypomnieć sobie o tych wydarzeniach, ale również docenić Panie w naszym otoczeniu. Z pewnością w tym pomogą inspiracje od sieci handlowych w Polsce.

Prezenty na Dzień Kobiet w Biedronce

Biedronka na swojej stronie internetowejhome.biedronka.pl przygotowała specjalną kategorię z prezentami na Dzień Kobiet. W ofercie znajdziemy 92 produkty, które są w promocyjnej ofercie. Wśród zamieszczonych produktów znajdziemy: torebki, biżuterię, obrazy, sprzęt sportowy, szczotki do włosów, torby oraz lokówki, suszarki i prostownice. Wybór jest ogromny.

Prezenty na Dzień Kobiet w Lidlu

Lidl w swojej internetowej ofercie podzielił pomysły na prezent dla kobiet na kilka kategorii. Znajdziemy wśród nich takie kategorie jak:

Poczuj się pięknie

Zrelaksuj się

Odśwież szafę

Idź na trening

Pozwól się wyręczyć

Wśród nich znajdziemy produkty z kategorii odzieży, sportu, elektroniki. W ofercie znajdują się dyfuzory zapachowe, masażery oraz sprzęty kuchenne.

Prezenty na Dzień Kobiet w Carrefour

Z okazji Dnia Kobiet sieć sklepów Carrefour przygotowała aż 294 produkty, które są potencjalną inspiracją prezentową. W ofercie znajdują się słodycze różnych marek, które mogą zachwycać nie tylko smakiem, ale również opakowaniem.

Prezenty na Dzień Kobiet w Auchan

Auchan przygotowało inspiracje prezentowe nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Przypominając tym samym, że zwyczajowo następnego dnia jest obchodzony Dzień Mężczyzny. W ofercie znajduje się 239 produktów. Aktualna propozycja, to słodycze różnych marek oraz różnego rodzaju gatunki herbaty.

Prezenty na Dzień Kobiet w Netto

Goździki, skrzydłokwiaty, storczyki. Cięte, w ozdobnej osłonce lub w dekoracyjnej torebce, a także słodkości, kosmetyki, akcesoria do włosów. Z okazji Dnia Kobiet sieć sklepów Netto przygotowała ofertę upominków w atrakcyjnych cenach dostępnych od 2 do 11 marca.

Dzień Kobiet w Ziko

Drogerie Ziko Dermo przygotowały ponad 600 bestsellerowych produktów z rabatem do -30%. Lierac, Nuxe, SVR, Biokap, Iwostin czy Emolium, to tylko niektóre marki objęte promocją w dniach 3 do 8 marca. Dodatkowo w dniu 8 marca w drogerii internetowej zikodermo.pl będzie można skorzystać z bezpłatnej dostawy.

Dzień Kobiet w HEBE

W Hebe za kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy oraz zapachy damskie zapłacimy do 40% mniej w okresie od 27 lutego do 8 marca br. Wśród produktów z kategorii zapachy damskie, znalazły się propozycje marek takich jak: Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Tous i El Ganso.

Pogrubiający tusz do rzęs Colossal Volum‘ Express marki Maybelline w cenie 21,49 zł oraz paleta cieni do powiek Playinn marki Inglot za 45,99 zł. Róż do policzków Little Round Pot Blush marki Bourjois za 31,99 zł oraz skoncentrowane serum w podkładzie do twarzy True Match Nude marki L’Oréal w cenie 59,99 zł.

Promocją objęte zostały również produkty takich marek, jak: Gosh, Paese, Claresa czy Max Factor. Za pogrubiający tusz 2000 Calorie od Max Factor zapłacimy 18,49 zł, puder pod oczy Puff Cloud Paese znajdziemy w atrakcyjnej promocji za 16,99 zł, a żel do laminacji brwi True Glue marki Claresa kupimy za jedyne 8,99 zł. Z kolei promocyjna cena błyszczyku do ust Lifter Gloss Maybelline wynosi 25,99 zł.

Serum przyspieszające wzrost rzęs Long 4 Lashes, za które zapłacimy 48,99 zł, pudrowa paleta cieni do konturowania Powder Contouring Pierre René za 24,99 zł i podkład do twarzy Hydramatt od marki Gosh w cenie 49,99 zł.

Krem do twarzy 45+ Dermika Gold 24k w cenie 71,99 zł, oczyszczająca maseczka do twarzy z kwasem azelainowym i glicyną Miya Comsetics za 19,99 zł oraz krem BB z filtrem SPF42 Missha za 24,99 zł. W ofercie znalazł się również nawilżający krem do twarzy Bandi z filtrem SPF50 oraz krem przeciwsłoneczny Revox z filtrem SPF50, za które zapłacimy 49,99 zł oraz 23,99 zł. Puder rozświetlający Wet Skin marki Claré w cenie 99,90 zł, serum do twarzy przeciw przebarwieniom marki Nivea w cenie 54,99 zł, a także serum nawilżające Skincyclopedia, za 34,99 zł.