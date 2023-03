Dzień Kobiet na Allegro. Czego szukamy?

Zakup upominków w imieniu “klasowych kolegów” rozpoczyna się znacznie wcześniej niż poszukiwanie bardziej osobistych prezentów. Wśród “koleżeńskich” upominków królują kubki, lusterka, błyszczyki oraz poduszki.

Dzień Kobiet na Allegro: Poszukiwane praktyczne prezenty

Im bliżej 8 marca (przy czym szczyt zakupów z okazji Dnia Kobiet na Allegro przypada od lat ok. 2 marca), tym wyraźniej widać, że tematem zaczynają interesować się także osoby poszukujące bardziej osobistego i wyjątkowego prezentu. Czy to panowie dla pań - czy też panie same dla siebie - Polacy wyraźnie stawiają na prezenty osobiste i praktyczne. To zupełne przeciwieństwo zakupów walentynkowych - kiedy największym powodzeniem cieszyły się symboliczne misie, kwiaty i serduszka.



Z danych platformy wynika, że chęć podarowania “odrobiny relaksu” walczy z użytecznymi, ale “trochę bardziej ekskluzywnym” prezentem.

W tej pierwszej kategorii TOP 3 stanowią auto masażery - ”pistolety” oraz poduszki masujące, zaraz za nimi znalazły się świeczki zapachowe oraz zestawy kosmetyków do kąpieli. Relaksująca może być także lektura - w tej kategorii szczególnym rosnącym zainteresowaniem w tym okresie cieszą się pozycje pozwalające odkryć wewnętrzną siłę.



Z kolei wśród tych, którzy decydują się na praktyczny prezent szczególnym zainteresowaniem na Allegro cieszą się wielofunkcyjne szczotki do masażu i suszenia włosów oraz - nieśmiertelny klasyk - perfumy. Spora grupa klientów wybiera także gadżet z kategorii elektronika - tutaj top 3 stanowią soniczne szczoteczki do twarzy, smartwatche oraz małe, bezprzewodowe blendery - idealne na wiosenne smoothie.



Na co mogą zwrócić uwagę osoby poszukujące prezentu dla “kogoś kto ma wszystko”? Tutaj z pomocą przychodzi mini apka eBilet i bogata oferta wydarzeń kulturalnych.