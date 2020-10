Dzień Własnego Biznesu - Makro dziękuje i wspiera przedsiębiorców

fot. materiały prasowe

13 października odbędzie się międzynarodowy Dzień Własnego Biznesu. Wydarzenie ma na celu docenienie i wsparcie przedsiębiorców z sektora handlowo-usługowego oraz celebrowanie przedsiębiorczości. Dla konsumenta jest to świetna okazja, żeby odkryć przyszłe, nowe, ulubione miejsca. W Polsce akcję po raz piąty organizuje MAKRO Polska. Z tej okazji przed dwa wieczory poprzedzające akcję katowicki Spodek rozświetla hasło symbolicznie wyrażające wsparcie dla polskich przedsiębiorców z sektora MSP.

Małe i średnie firmy nie tylko wpływają pozytywnie na rozwój gospodarczy, ale stanowią niezwykle cenną i nieodłączną część lokalnych społeczności. Lokalna restauracja na przykład stanowi ulubione miejsce na rodzinne uroczystości, a w osiedlowym sklepie można nie tylko zrobić zakupy, ale i poszukać porady. Za to właśnie Polacy doceniają takie miejsca. Bez względu na fakt, czy jest to przytulna włoska restauracja, mała kawiarnia za rogiem czy lokalny sklep otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – niezależne biznesy odgrywają istotną rolę w życiu społeczeństwa i mają ogromne znaczenie jako dostawcy towarów i usług.

Dla klientów sieci hurtowni MAKRO Polska prowadzenie własnego biznesu to nie tylko praca, ale styl życia, w który wkładają całe swoje serce. Firma podziwia ich za wytrwałość i kreatywność. Kierując się hasłem „Twój sukces to nasz biznes”, swoje działania skupia wokół przedsiębiorców, którzy codziennie zmagają się z wielkimi wyzwaniami oraz poświęcają ogrom czasu i energii, by rozwijać swój biznes.

Sieć hurtowni chce podziękować przedsiębiorcom oraz wspierać ich w prowadzeniu działalności, szczególnie w tak trudnym czasie. A robi to m.in. poprzez coroczne świętowanie

z sektora handlowo-usługowego oraz celebrowanie przedsiębiorczości. Pozwoli ono firmom zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród klientów, natomiast konsumentom poznać nowe lokale oraz nabyć produkty i usługi w promocyjnych cenach.

Do międzynarodowego Dnia Własnego Biznesu, w Polsce organizowanego przez MAKRO Polska dołączyło blisko 5 tys. restauracji, sklepów i lokali usługowych. Konsumenci mogą odnaleźć firmy biorące udział w akcji dzięki interaktywnej mapie, dostępnej na specjalnie stworzonej platformie online www.dzien-wlasnego-biznesu.pl.

Z okazji Dnia Własnego Biznesu, podświetlony został katowicki Spodek. Instalacja świetlna ma na celu promowanie i wspieranie niezależnych biznesów, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich roku. Napis na spodku odsyła do stworzonej przez sieć hurtowni platformy, która pozwala właścicielom małych i średnich firm na dotarcie z produktami i usługami do szerokiego grona klientów. Projekcję świetlną na fasadzie Spodka zaplanowano na 10 i 12 października br.

Zaangażowanie i pasję, jaką wkładają w swoją pracę przedsiębiorcy, doceniają pracownicy MAKRO. Aby wspólnie z nimi świętować Dzień Własnego Biznesu każdy pracownik sieci hurtowni otrzymał od firmy 80 PLN do wykorzystania w swoim ulubionym lokalu 13.10. – w Dniu Własnego Biznesu. Tym sposobem mogą podziękować, wesprzeć swój ulubiony biznes

