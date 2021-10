Dzień z Januszem Palikotem nagrodą w konkursie wódki Kraft Palikot

Rywalizacja rozpoczyna się 29 października o godzinie 13.00 na mediach społecznościowych Janusza Palikota i marki Palikot Alkohole (Instagram i Facebook). Przez miesiąc uczestnicy konkursu mogą uwalniać swoją kreatywność w pełnym wymiarze publikując oryginalne i szalone zdjęcia na swoim publicznym profilu z hashtagami kampanii #uwolnijbestię i #wódkakraftpalikot“.

Konkurs trwa do 28 listopada bieżącego roku. Nagrodą główną jest dzień z Januszem Palikotem nad polskim morzem, w tym lot prywatnym samolotem i luksusowa kolacja. Wcielamy niniejszym w życie myśl jednego z bohaterów „Wniebowziętych”: „Ja to wszystko przefruwam, co do grosza”.

- Zawsze marzyłem o stworzeniu swojej wódki. Dzisiaj moje marzenie stało się faktem. Chcę się podzielić swoją radością. Ale też stworzyć coś niezwykłego. Wiem, że wiele osób jest niezwykle kreatywnych, zwłaszcza jeśli spróbują wódki Kraft Palikot. Dlatego, organizuję konkurs, którego laureaci mają szansę spędzić niezwykły dzień w swoim życiu. Dla mnie to też będzie genialny moment. Kocham spotykać się z ciekawymi i inteligentnymi ludźmi – powiedział Janusz Palikot.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat, i przeszedł procedurę rejestracyjną. Musi także posiadać dostęp do usług oferowanych na portalu społecznościowym Instagram, czyli posiadać konto na Instagramie.

Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególnści praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Zwycięzców wybierze doborowa Komisja Konkursowa w składzie Janusz Palikot i Tomasz Czechowski.