Dziś Dzień Kawy. Jaką wybieramy, gdzie kupujemy, ile kosztuje?

Polacy wrócili do picia kawy poza domem

Ponad połowa Polaków pija kawę poza domem i odsetek ten ponownie, po okresie pandemicznym, rośnie - wynika z najnowszego badania Café Monitor ARC Rynek i Opinia.

Najwyższy odsetek osób (41%) stanowią ci, którzy odwiedzają miejsca serwujące kawę kilka razy w miesiącu. W porównaniu z danymi sprzed dwóch lat o jedną trzecią spadł odsetek osób pijących kawę poza domem codziennie (z 9% w 2020 roku do 6% w 2022 roku).

Dlaczego pijemy kawę

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 9 p.p. wzrósł odsetek osób, które przyznają, że picie kawy jest dla nich rytuałem i piją kawę dla przyjemności. Najczęściej jednak powodem picia kawy jest jej smak i przyzwyczajenie. Co trzeci kawosz pijący kawę poza domem przyznaje, że potrzebuje kawy, by rozpocząć dzień.



Zauważalna jest natomiast zmiana stosunku Polaków do picia kawy poza domem. Konsumenci, traktujący niegdyś kawę wypitą na mieście jako kofeinowy strzał energii i ratunek przed zmęczeniem, obecnie traktują picie kawy na mieście jako rytuał i przyjemność.

Gdzie chodzimy na kawę

Niemal połowa świeżo przygotowywanych kaw, gotowych do spożycia, kupowanych poza domem jest sprzedawana na stacjach paliw. Na drugim miejscu znalazły się sklepy spożywcze, które wyprzedziły kawiarnie, restauracje i bary szybkiej obsługi typu fast food - wynika z lutowego badania ARC Rynek i Opinia.

Klienci stacji paliw kupujący kawę na wynos to przede wszystkim mieszkańcy wsi (grupa ta stanowi 37% kupujących w tym kanale) i małych miast (do 49 tys. mieszkańców (27%). Patrząc na ich wiek – największe grupy stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat (30%) oraz od 25 do 34 lat (24%), natomiast zdecydowanie najmniejszą grupą są tu osoby w wieku od 18 do 24 lat (6%).

W sklepach spożywczych kawę kupują niemal w takim samym stopniu wszystkie grupy wiekowe. Najwyższy odsetek stanowią osoby w wieku od 45 do 54 lat (26%), osoby od 35 do 44 lat (25%) oraz od 25 do 34 lat (22%).

Kawa kupowana w kawiarniach sieciowych, choćby ze względu na swoją lokalizację, cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców największych miast – stanowią oni 28%. Patrząc na wiek klientów kupujących kawę w kawiarniach sieciowych to najwyższy odsetek stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (29%) oraz od 35 do 44 lat (25%).

Kto wybiera espresso, a kto latte?

Wśród klientów wybierających espresso najwyższy jest odsetek osób w wieku od 55 do 65 lat (25%), najniższy zaś osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-24) – 7%. Pozostałe grupy wiekowe są reprezentowane w takim samym stopniu wśród smakoszy tego rodzaju kawy (po 23%).

Wśród klientów wybierających kawę latte i latte macchiato najwyższy jest odsetek osób w wieku od 35 do 44 lat (32%), najniższy zaś osób z najmłodszej grupy wiekowej od 18 do 24 lat (10%) i z najstarszej badanej grupy wiekowej od 55 do 65 lat (12%).

Wśród klientów wybierających cappuccino taki sam (24%) jest odsetek osób w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat. Najniższy jest odsetek osób najmłodszych w wieku od 18 do 24 lat (11%).

Żabka największa siecią z kawą

Żabka, która liczy już ponad 8500 sklepów w całej Polsce, serwuje klientom kawę i inne gorące napoje w każdej ze swoich placówek.

89% respondentów kojarzy Żabkę jako miejsce serwujące kawę. 6% respondentów pije kawę z Żabki każdego dnia, 32% kilka razy w tygodniu, a 40% kilka razy w miesiącu.

Kawa będzie coraz droższa

Według przedstawicieli producentów, kawa w tym roku zdrożeje o 8–10 proc.

- Ostatnio byliśmy świadkami ogromnego wzrostu kosztów na całym świecie, w szczególności surowców, energii, transportu i opakowań oraz zagrożeń wynikających z dramatycznej sytuacji geopolitycznej. To także efekt złych warunków klimatycznych z zeszłego roku – przykład mrozów nawiedzających Brazylię czy ogromnych opadów deszczu w Kolumbii, które odbijają się na plantacjach służących do produkcji kawy. W efekcie wzrost kosztów surowca sięgał nawet +100%, a wszechobecna inflacja również pogorszyła sytuację. Producenci oczywiście dokładają wszelkich starań, aby poradzić sobie z tym kryzysem – posiadają oni zapasy, które zaabsorbują większość wzrostu cen spowodowanych inflacją. Uczynią to poprzez zmniejszenie marż operacyjnych - mówi Marco Barbieri.



- Polacy spożywają kawę głównie w domu. W ostatnich latach na rynku widoczny jest ogólny trend premiumizacji z większym naciskiem i dbałością o jakość produktów, co prowadzi do szybszego wzrostu kategorii premium i superpremium na rynku detalicznym. Polacy nadal kierują się dwiema podstawowymi wartościami – jakością i ceną - dodał.

Ceny kawy w sklepach internetowych

W Koszyku Cenowym dlahandlu.pl badamy ceny 50 popularnych produktów FMCG. Jest wśród nich kawa mielona Tchibo 250 g. 31 sierpnia kawa kosztowała od 6,99 zł (sklep Barbora) do 9,99 zł (e-sklepy SPAR, Intermarche, Carrefour, stokrotka, Polomarket).

Ile kosztuje kawa w e-sklepach - zobacz zestawienie cen

Ceny kawy w sieciach handlowych

Podczas ostatniego notowania cen w dyskontach (5 sierpnia), kawa Tchibo w Biedronce kosztowała 9 zł, w Netto - 9,09 zł.

W większości supermarketów produkt kosztował 9,99 zł. Najtaniej było w E.Leclerc (8,99 zł) i Auchan (8,48 zł).

Najwięcej za produkt trzeba było zapłacić w sklepach sieci Żabka - tu cena wynosiła 14,50 zł (notowanie z 9 września).

Ile kosztuje kawa w sklepach - zobacz zestawienie cen

Ile musimy pracować na kawę?

Najwyższą cenę cappuccino zanotowano w Danii (5,08 €), najniższą – w Algierii (0,58 €), Polska – na 55. miejscu (11,31 zł lub 2,39 €). Jeśli zestawimy ceny kawy z lokalnymi zarobkami, najkorzystniejszą relacją mogą się poszczycić mieszkańcy Andory, Australii i Szwajcarii – w tych krajach na filiżankę kawy można zarobić w 8–9 minut.

Wystarczającą na zakup filiżanki cappuccino kwotę przeciętny Polak zarobi w 23 minuty (45. miejsce), Niemiec, Włoch i Amerykanin – w 11 minut, z kolei Nigeryjczyk potrzebuje ponad 2 godziny.