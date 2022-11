Dziś rusza Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Poznaj agendę Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Forum otworzy sesja inaguracyjna: Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna

Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Prelegentami sesji są:

Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Marika Knorr, Head of Sustainability and Communication, CCL Label

Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki, Dolina Dobra

Marian Owerko, prezes zarządu, Bakalland SA

Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International

Kto będzie reprezentował handel na naszym listopadowym Forum Rynku Spożywczego i Handlu? To m.in.:

Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost, inwestor, FoodWell

Sylwester Strużyna, prezes zarządu, Bio Planet SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Marc Dherment, dyrektor generalny, Grupa Muszkieterów (Intermarche, Bricomarche)

Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska

Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji, Jeronimo Martins (Biedronka)

Michał Tykarski, Business Development, Director, Shopee Poland

Marcin Poniatowski, członek zarządu ds. marketingu sieci Lewiatan Holding

Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA

Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska

Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz Sklep (Grupa Specjał)

Michał Krowiński, współzałożyciel, LISEK.APP

Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce, Glovo Polska

Jakub Emanuel Malec, Food Waste Manager, Żabka Polska

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

