Dziś Światowy Dzień Jabłka. Ile kosztują owoce w sklepach?

Jabłko to jeden z najpopularniejszych owoców w naszym kraju. Polska jest liderem w uprawie jabłek. Jak kształtują się obecne ceny owoców?

Ile kosztują jabłka w sklepach?

Z danych naszego Koszyka Cen wynika, że średnia cena 1 kg jabłek we wrześniu 2022 roku to 4,21 zł. Rok temy było to 2,21 zł.

Obserwujemy zatem ogromy skok cenowy. Przypomnijmy jednak, że ceny owoców bardzo różnią się od formatów sklepowych. Droższe owoce kupimy w sklepach typu convenience, większy wybór asortymentowy i cenowy mamy w sklepach o większym formacie.

Po ile jabłka w Biedronce i Lidl?

Z okazji święta największe sieci handlowe obniżają ceny jabłek i promują te owoce. Sieć Biedronka reklamuje 1 kg jabłek (wczesne polskie, różne rodzaje) za 1,89 zł. Lidl oferuje polskie jabłka odmiana Szampion również w cenie 1,89 zł.

Ceny jabłek w sklepach na przestrzeni lat

Są dwie daty, kiedy obchodzi się Dzień Jabłka. Pierwsza to 28 września – obowiązuje ona w Polsce, druga to 21 października – wtedy Światowy Dzień Jabłka obchodzą np. Amerykanie.