Dziś weszło w życie rozporządzenie o godzinach dla seniorów (tekst rządowego dokumentu)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które zapewnienia w sklepach przywrócenie godzin dla seniorów. Oznacza to, że od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 12 sklepy będą obsługiwać wyłącznie osoby po 60. roku życia.









Rozporządzenie z 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mówi:

" Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe (..) oraz placówki handlowe (...) w których przeważająca działalność polega na:

1) sprzedaży:

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

c) artykułów toaletowych,

d) środków czystości,

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

2) świadczeniu usług pocztowyc

- od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

2. Na terenie obiektu albo placówki określonej w ust. 1 informuje się, w sposób w niej przyjęty, o godzinach obsługiwania osób powyżej 60. roku życia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.".