Dzisiaj jedzenie to przyjemność a nie tylko odżywianie

Sieć Biedronka razem z pracownią badań społecznych IPSOS zaprezentowała najważniejsze wnioski z badania „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?”

Jak było kiedyś?

Biedronka podaje, że w latach 90. kuchnia polska była ciężka, tłusta i mączna. Jadało się trzy główne posiłki, rezygnując z przekąsek. Po zakupie ulubionych produktów w sklepie spędzało się godziny w kuchni, aby przygotować posiłki. Jakość żywności bywała nie najlepsza, za dobrą i smaczną trzeba było sporo zapłacić. Obecnie wygląda to zdecydowanie inaczej.

A jak jest dziś?



- Dzisiaj jedzenie to przyjemność a nie głównie odżywianie. Nie jesteśmy gotowi do kompromisów w tej kwestii. Kuchnia jest urozmaicona i różnorodna, próbujemy nowych składników i potraw. Nawet „kuchnia polska” jest lżejsza. W ramach jednego domu reprezentujemy różne style odżywiania. Jemy przede wszystkim to, co lubimy. Sieć Biedronka demokratyzuje zdrowe żywienie: oferuje wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach - podaje Patrycja Szymańska, dyrektorka działu badań jakościowych z IPSOS.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie sieci Biedronka, niemal 60 proc. Polaków lubi eksperymentować, stosować nowe przepisy, próbować nowe dania. Ponad połowa przegląda dla przyjemności strony internetowe związane z kuchnią i odżywianiem. Polacy co najmniej raz dziennie lub kilka razy na tydzień sięgają po zimne napoje (w tym wodę), nabiał, produkty zbożowe oraz owoce i warzywa.

- Choć większość Polaków ma wrażenie, że odżywia się dość zdrowo, bo deklaruje, że je mniej soli, czerwonego mięsa, cukru i słodzonych napojów to jednak ponad połowa ma nadwagę lub otyłość. Tym samym wyraźnie widać, że nasza deklarowana samoocena jest lepsza niż codzienna dieta Polaków.

Warunki w których dokonujemy wyborów żywieniowych się zmieniły, ale nasze organizmy nie. Podaż kalorii i liczba spożywanych produktów wzrasta, a aktywność maleje. Jesteśmy narodem zapracowanym, więc trudno nam gotować w domu i jeść wspólnie. Konsument jest zagubiony, ma duży wybór, w którym trzeba mu pomóc - mówi Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.