E-commerce kontra galerie handlowe – czy rywalizacja w handlu popłaca?

Magdalena Popiołek i Adrian Semaan z Cushman & Wakefield, fot. mat. pras.

Pandemia wpłynęła znacząco na zwyczaje zakupowe Polaków. Czy jednak oznacza to, że zrezygnujemy na zawsze z zakupów w galeriach? O konieczności łączenia różnych kanałów sprzedaży na podstawie danych dotyczących fluktuacji sprzedaży online podczas otwarć i ograniczeń w handlu stacjonarnym mówią eksperci Cushman & Wakefield.

Magdalena Popiołek, Associate, Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield

W Polsce rynek e-commerce należy do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Tylko w 2020 r. zanotowaliśmy 30-proc. wzrost obrotów, a rynek wciąż pozostaje nienasycony i nadal się rozwija, a szacowany obrót w handlu stacjonarnym w całym 2021 r. wynosi 15 mld euro.

Okres pandemii znacznie przyspieszył rozwój technologii, zarówno tej niezbędnej do pracy w trybie zdalnym, jak i wszelkiego oprogramowania, z którego coraz śmielej korzystają polscy przedsiębiorcy, również w skali mikro, co z kolei przekłada się na dostępność tych technologii i wzrost potencjału zakupów online dla przeciętnego Polaka. Zakupy internetowe bardzo przyspieszyły również w segmentach, w których penetracja e-commerce jest na razie niska – takich jak żywność, czy leki bez recepty, co może być ważnym sygnałem z punktu widzenia strategii firm działających w tych branżach.

Od początku pandemii wartość udziału sprzedaży online aktywnie rosła, aby w swoim piku osiągnąć blisko 12% rynku sprzedaży detalicznej w Polsce. Rok 2020 był rokiem spektakularnego wzrostu przychodów w sektorze handlu internetowego.

Transformacja cyfrowa po stronie sprzedawców oraz konieczność, ale przede wszystkim łatwość robienia zakupów online, spowodowały najbardziej dynamiczne wzrosty sprzedaży produktów z segmentu spożywczego oraz w kategorii zdrowie i uroda. Dzięki platformom typu Zalando i ograniczonemu dostępowi do zakupów stacjonarnych, nie gorzej radzi sobie branża Fashion, dotychczas uważana za mniej „wygodną” do zakupów wirtualnych. Firmy kurierskie oraz te świadczące usługi związane z dostawą paczek, jak Inpost, zyskały najwięcej, ponieważ bardzo szybko dostosowały się do wymagań rynku w czasach ograniczonej dostępności zakupów stacjonarnych.

Przyglądając się zmianom wywołanym przez pandemię Covid-19, możemy jednak zaobserwować interesujący trend dotyczący preferencji klientów w zakresie kanału zakupów. Z jednej strony wyraźne jest zwiększenie zainteresowania zakupami online, z drugiej – po początkowo wysokim wzroście zainteresowania e-commerce, klienci wracają do tradycyjnych kanałów zakupowych szybciej, niż przewidywali specjaliści. Tradycyjne galerie handlowe stoją przed zadaniem przyswojenia tego komunikatu oraz wykorzystania go do odbudowania wizerunku po zakończeniu serii lockdownów, a także do rozbudowy własnych kanałów online, zrzeszających wszystkich najemców, i rozwoju strategii omnichannel. Wbrew pozorom, to właśnie galerie handlowe, będące do tej pory w defensywie, będą miały możliwość zwiększenia obecności w branży e-commerce i efektywnego konkurowania ze sklepami internetowymi, ponieważ to one mają najlepsze możliwości do obsługi obu kanałów.

Szukając korzyści z połączenia świata wirtualnego i tradycyjnego modelu sprzedaży, warto przyjrzeć się zagadnieniu związanemu z rozkładem zaangażowania klientów w regionach, w których dany sklep posiada lokalizacje stacjonarne oraz te, gdzie występuje tylko online. Zdecydowanie sprzedaż internetowa wzrasta w miastach, które oferują klientowi także możliwość skorzystania z wizyty w sklepie stacjonarnym. Oznacza to, że współistnienie dwóch kanałów sprzedaży oraz uzupełnianie oferty offline dzięki kanałom online i odwrotnie, tworzy synergię, której nie powinno się ignorować. Klienci, zwłaszcza ci z pokolenia 35+, doceniają możliwość korzystania z handlu tradycyjnego, a także są skłonni do zakupów w sieci, jednak dopiero, gdy poznają sklep oraz osobiście sprawdzą rozmiary i jakość oferowanych produktów.

Jednym z prekursorów wzajemnie wspieranej sprzedaży był sklep E-obuwie, który już w roku 2018 zaczął zdobywać rynek galerii handlowych, łącząc nową technologię z tradycyjnym modelem sprzedaży – klient-sprzedawca. W wyniku pandemii firma znacząco przyspieszyła ekspansję i pod koniec 2020 r. E-obuwie mogło pochwalić się już 25 funkcjonującymi lokalami.

Podsumowując, jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi po okresie lockdownu stoją centra handlowe i ich najemcy, jest stworzenie rynku, w którym kanały offline i online uzupełniają się wzajemnie, a nie konkurują ze sobą. Tylko wizjonerzy, którzy wyprzedzą oczekiwania rynku i zapewnią najwyższy komfort zakupów klientom w obu tych kanałach, odniosą największy sukces.

Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield

Obostrzenia wprowadzone w sektorze handlowym przyśpieszyły rozwój branży e-commerce i strategii sprzedaży wielokanałowej różnego rodzaju produktów (FMCG, żywność, elektronika, meble i materiały wykończeniowe, odzież). Przełożyło się to na zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne różnego rodzaju, w tym na wielkopowierzchniowe centra dystrybucyjne i inwestycje o charakterze BTS wspierające dystrybucję regionalną i międzynarodową, a także mniejsze obiekty (centra przeładunkowe, huby kurierskie i nowoczesne, niewielkie moduły magazynowe typu SBU), położone w podstrefach centralnych największych aglomeracji i ułatwiające prowadzenie operacji logistycznych w ramach „ostatniej mili" oraz skrócenie czasu dostawy. Rynek magazynowy nadal rozwija się dynamicznie, a wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku pokazują, że ten trend się umacnia. Całkowity popyt wyniósł 1,6 mln m kw., co jest rekordowym wynikiem w ujęciu kwartalnym i o 70% wyższym w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 1,2 mln m kw. powierzchni magazynowej, a na przestrzeni najbliższych 12-16 miesięcy powstanie łącznie 2,5 mln m kw., dzięki czemu całkowite zasoby rynku wzrosną do ok. 24 mln m kw. w 2022 roku.